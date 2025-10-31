Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε από ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας η φωτιά που ξέσπασε, γύρω στις 2 μετά το μεσημέρι, σε κεντρικό κατάστημα εστίασης και καφέ – μπαρ της Θεσσαλονίκης, που βρίσκεται στην παραλιακή Λεωφόρο Νίκης, στο ύψος της Αγίας Σοφίας.

Στο σημείο έσπευσαν δέκα οχήματα με 28 πυροσβέστες. Η φωτιά εκδηλώθηκε στον πρώτο όροφο του καταστήματος, προκαλώντας υλικές ζημιές, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύσει κανείς από τις φλόγες.

Η τροχαία ρύθμιζε την κυκλοφορία στους κεντρικούς δρόμους, με τους καπνούς να είναι ορατοί σε αρκετά σημεία της πόλης, ιδιαίτερα σε όσους κινούνταν στο παραλιακό μέτωπο.