Με το καθιερωμένο τελετουργικό —το άναμμα των κεριών, το τραγούδι στη μνήμη των θυμάτων και την ανάγνωση των ονομάτων όσων χάθηκαν στο δυστύχημα των Τεμπών— πολίτες συγκεντρώθηκαν και πάλι το βράδυ της Τετάρτης μπροστά από τη Βουλή.

Στις 23:18 ακούγεται κάθε βράδυ το προσκλητήριο νεκρών, ενώ λίγο μετά τα μεσάνυχτα οι συγκεντρωμένοι καθαρίζουν τον χώρο γύρω από τα ονόματα. Στο σημείο παραμένει καθημερινά αστυνομική παρουσία, χωρίς να έχουν σημειωθεί εντάσεις.

Πλέον, οι περισσότεροι πολίτες επιλέγουν να κάθονται στα σκαλιά της λεωφόρου Αμαλίας, αντί για το πίσω μέρος του μνημείου, θέλοντας να υπογραμμίσουν ότι η παρουσία τους δεν συνιστά «απειλή» για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.