

Με το προσκλητήριο νεκρών της τραγωδίας των Τεμπών και μια σιγή 57 δευτερολέπτων εις μνήμην των θυμάτων κορυφώθηκε μια ακόμη συνάθροιση πολιτών μπροστά στο μνημείο με τα ονόματα που έχει στηθεί στη Βουλή.

Από την ομάδα «Μέχρι Τέλους» υπογραμμίστηκε ότι μπορεί να είναι η τελευταία φορά που βρίσκονται μπροστά στη Βουλή και πως ήταν σημαντική η παρουσία όσων βρίσκονται απόψε στο σημείο. Παράλληλα, τονίστηκε ότι δεν είχαν καλέσει σε συγκέντρωση απόψε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι κάποιοι αποσκοπούσαν ενδεχομένως σε προβοκάτσια.