Το άτυπο μνημείο για τα θύματα των Τεμπών, το οποίο τις τελευταίες ώρες βρίσκεται ανάμεσα στις δύο εξέδρες που έχουν στηθεί για την αυριανή μαθητική παρέλαση, επισκέφθηκε πριν από λίγο ο Πάνος Ρούτσι.

Ο κ. Ρούτσι έφτασε στο σημείο λίγο πριν από τις έντεκα το βράδυ, χωρίς να προβεί σε δηλώσεις, και συνομίλησε με πολίτες καθώς και με τα μέλη της ομάδας «Μέχρι Τέλους», που βρίσκονται στο μνημείο και παίζουν μουσική. Υπενθυμίζεται ότι στη χθεσινή του τοποθέτηση είχε καλέσει την κυβέρνηση και τις αρμόδιες Αρχές να αποφύγουν τη χρήση βίας και να προστατεύσουν τους νέους που φροντίζουν καθημερινά το μνημείο για τα θύματα, τονίζοντας πως οι συγγενείς θα δίνουν καθημερινά το «παρών».



Με το προσκλητήριο νεκρών της τραγωδίας των Τεμπών και μια σιγή 57 δευτερολέπτων εις μνήμην των θυμάτων κορυφώθηκε μια ακόμη συνάθροιση πολιτών μπροστά στο μνημείο με τα ονόματα που έχει στηθεί στη Βουλή. Από την ομάδα «Μέχρι Τέλους» υπογραμμίστηκε ότι μπορεί να είναι η τελευταία φορά που βρίσκονται μπροστά στη Βουλή και πως ήταν σημαντική η παρουσία όσων βρίσκονται απόψε στο σημείο. Παράλληλα, τονίστηκε ότι δεν είχαν καλέσει σε συγκέντρωση απόψε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι κάποιοι αποσκοπούσαν ενδεχομένως σε προβοκάτσια.