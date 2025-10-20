Βήμα πίσω δηλώνουν πως δεν θα κάνουν οι συγγενείς των θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών μέχρι να δικαιωθούν τα άτομα που άφησαν την τελευταία τους πνοή τη μοιραία εκείνη νύχτα.

Οι συγγενείς των θυμάτων την Κυριακή 19/10 πραγματοποιήσαν συγκέντρωση μπροστά στη Βουλή δηλώνοντας ότι τόσο οι ίδιοι, όσο και το μνημείο με τα ονόματα, θα παραμείνουν στο σημείο μέχρι τη δικαίωση.

Η κινητοποίηση κορυφώθηκε με μια συμβολική δράση, με τους συγγενείς να βγάζουν πινέλα και μπογιές και με τη βοήθεια και άλλων ανθρώπων, να γράφουν ξανά στο έδαφος, με κόκκινο χρώμα, τα ονόματα των θυμάτων. Ανάμεσά τους ήταν ο Πάνος Ρούτσι, ο Ηλίας Παπαγγελής, ο Βασίλης Χατζηχαραλάμπους και πολλοί ακόμη. Κατά τη διάρκεια αυτής της δράσης, οι συγγενείς ζήτησαν από τον κόσμο να περιφρουρήσει το μνημείο, δημιουργώντας περιμετρικά μια «αλυσίδα».

Οι αστυνομικές δυνάμεις, ωστόσο, που ήταν στο σημείο, παρέμειναν σε απόσταση και δεν ενεπλάκησαν.

Λεπτά μετά την ολοκλήρωση της δράσης γραφής των ονομάτων των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών στο Σύνταγμα, ο πατέρας του Ντένις, Πάνος Ρούτσι, και ο πατέρας της Αναστασίας, Ηλίας Παπαγγελής, προχώρησαν σε δηλώσεις.

«Μαζευτήκαμε εδώ σήμερα όλοι εμείς οι απλοί άνθρωποι, μαζί με την ομάδα “Μέχρι Τέλους”, γιατί είμαστε ενωμένοι πια από τη νίκη που καταφέραμε. Και δεν θα αφήσουμε κανέναν από δω και πέρα να μας μεταχειρίζεται λες και δεν είμαστε άνθρωποι», δήλωσε ο Πάνος Ρούτσι. «Είμαστε εδώ και δεν θα φύγουμε από δω, ούτε ένα λεπτό. Γι’ αυτό θέλω να κάνω μια έκκληση, έστω την τελευταία στιγμή, να σοβαρευτούνε αυτή η κυβέρνηση και μη φέρνουν την καταστροφή, γιατί δεν θα φύγουμε από δω. Κανένας δεν θα φύγει από δω», πρόσθεσε, για να σημειώσει: «Μέχρι να έρθει η δικαιοσύνη, μέχρι τα παιδιά μας να μπορούμε να τα πενθήσουμε κάποια στιγμή. Γιατί μέχρι τότε, θα είμαστε εδώ, μέχρι τέλους».

Από την πλευρά του, ο Ηλίας Παπαγγελής είπε ότι «τώρα που έγραφα το όνομά της, της Αναστασίας μου, στο τσιμέντο, θυμήθηκα το καλοκαίρι του ’22, έξι μήνες πριν συμβεί αυτό, που φτιάχναμε το δωμάτιό της στο χωριό. Με πόσο ενθουσιασμό βιδώναμε, βάφαμε, καρφώναμε… Σήμερα κάποιοι θέλησαν να γράφω το όνομά της στο τσιμέντο, για να μη ξεχαστεί, να μη ξεχαστεί η θυσία της, να μη ξεχαστεί ότι όλα αυτά τα παιδιά με άδικο τρόπο έχασαν τη ζωή τους. Από μια κυβέρνηση και από μια εξουσία που είναι διεφθαρμένη, που είναι αδιάφορη για την προστασία των πολιτών. Τους ενδιαφέρουν μόνο το οικονομικό κομμάτι και δεν λογαριάζουν την ανθρώπινη ζωή. Εάν τα είχαν κάνει όλα σωστά δεν θα ήμασταν εμείς εδώ», σημείωσε, ασκώντας κριτική και για την επερχόμενη δίκη:

«Βλέποντας τα στοιχεία, είναι μια δίκη παρωδία. Είναι διάτρητη, έχει πάρα πολλά κενά, δεν θέλησαν να μας ακούσουν, δεν θέλησαν να μπουν όλα τα στοιχεία στη δικογραφία ώστε να κατηγορηθούν όλοι όσοι έφταιξαν σε αυτό το έγκλημα». Τέλος, ο κ. Παπαγγελής εξήρε τη συμβολή της ομάδας «Μέχρι Τέλους». «Αυτά τα παιδιά που βρίσκονται εδώ, που δεν έχουν όλα άμεση σχέση με συγγενείς ή με θύματα, αφήνοντας τις δουλειές τους και τον ελεύθερο χρόνο τους, έρχονται κάθε βράδυ εδώ από τις 28 Φεβρουαρίου και τιμούν τα ονόματα αυτών των ανθρώπων που άδικα σκοτώθηκαν, θέλοντας δικαιοσύνη και δημοκρατία που δυστυχώς δεν την έχουμε. Θα είμαστε εδώ μέχρι να δικαιώσουμε τα παιδιά μας, γιατί αυτό μας λένε από εκεί που βρίσκονται», δήλωσε κλείνοντας.