Για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος ή εμπλοκής της στην πολιτική σκηνή της χώρας μίλησε η Μαρία Καρυστιανού, πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023», το πρωί της Τετάρτης στα Παραπολιτικά 90,1. «Ελπίζω να δημιουργηθεί ένα νέο κίνημα το οποίο να βασίζεται μόνο στον πολίτη. Εγώ στο να παρακινώ τον κόσμο και να μείνει ενεργοποιημένος προσπαθώ, να φωνάζουμε για τα δικαιώματά μας. Οραματίζομαι μια πολιτική με άλλης ποιότητας πολιτικούς. Ονειρεύομαι πολιτικούς που θα ανακατεύεται κάπου το όνομά τους και θα παραιτούνται αμέσως», τόνισε.

Για τις δημοσκοπήσεις δήλωσε: «Είναι ανόμοια τα πράγματα, έχουν βάλει το όνομα του κ. Τσίπρα, έχουν βάλει το όνομα του κ. Σαμαρά και έχουν βάλει και το δικό μου όνομα. Οι δύο πρώτοι είναι μέσα στην πολιτική ζωή της χώρας, αυτό που χαρακτηρίζει εμένα και θα ήθελα να μην υπάρχει κόμμα μπροστά γιατί με ενοχλεί πάρα πολύ. Εγώ θεωρώ ότι είναι η μεγάλη κοινωνική αντίδραση που υπάρχει και ευτυχώς που υπάρχει. Ο κόσμος αυτό θέλει, αυτό θέλω κι εγώ, θέλω μια πλήρη αλλαγή ώστε να αναγεννηθεί η χώρα, άρα σε αυτήν την κοινωνική αντίδραση, σε αυτόν τον αγώνα που γίνεται για τη δικαιοσύνη, τη διαφάνεια και το κράτος δικαίου, ναι, βεβαίως θα συμμετέχω κι εγώ». Στην ερώτηση «αυτό ως κοινωνικό κίνημα ή ως και πολιτικό σχήμα;», απάντησε: «Ένα πολύ μεγάλο οργανωμένο κοινωνικό κίνημα».

Ερωτηθείσα αν πιστεύει ότι το οργανωμένο κοινωνικό κίνημα μπορεί να εκφραστεί από τα υπάρχοντα κόμματα, τόνισε: «Για μένα το να ακουμπήσει μια τέτοια κίνηση πάνω στο υπάρχον πολιτικό σύστημα είναι πολύ μεγάλο λάθος. Αυτό αν δημιουργηθεί, και ελπίζω να δημιουργηθεί και το εύχομαι, θα πρέπει να βασίζεται μόνο στους πολίτες. Εγώ προσπαθώ να παρακινώ τον κόσμο και να μείνει ενεργοποιημένος, γιατί πρέπει να μείνουμε ενεργοί πολίτες, να φωνάζουμε για τα δικαιώματά μας». Στην ερώτηση «Σε αυτό το νέο αν δημιουργηθεί, εσείς μπορεί να έχετε έναν πρωταγωνιστικό ρόλο;», απάντησε: «Δεν το γνωρίζω, εξαρτάται τι ακριβώς θα είναι αυτό που θα δημιουργηθεί. Αν είναι κάτι όπως το φαντάζομαι, τόσο τέλειο και άριστο, με τέτοιους ανθρώπους δίπλα, που τους φαντάζομαι, ναι, θα μπορούσα να συμμετέχω σε κάτι τέτοιο».

Σε ερώτηση αν θα πάει ξανά στην πλατεία Συντάγματος μετά την ψήφιση της τροπολογίας για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, απάντησε: «Στην πλατεία θα πηγαίνω σίγουρα, το αν θα ξαναγραφτούν τα ονόματα είναι κάτι που θα το αποφασίσουμε οι συγγενείς. Αν αποφασίσουμε ότι πρέπει να το κάνουμε, θα το κάνουμε, όλοι μαζί, όχι εγώ προσωπικά. Στην πλατεία Συντάγματος θα πηγαίνουμε, άμα χρειαστεί να διαμαρτυρηθούμε, βεβαίως θα πάμε στην πλατεία κι αν έρθουν τα ΜΑΤ να μας συλλάβουν, τι να πω… Θα κάνουμε καθιστικές ειρηνικές διαμαρτυρίες και ας έρθουν τα ΜΑΤ να μας συλλάβουν».

Για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Ερωτηθείσα αν πιστεύει ότι στόχος της τροπολογίας για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι το κίνημα των Τεμπών, δήλωσε: «Αυτό που ενοχλεί πάρα πολύ είναι ο συμβολισμός της γραφής των ονομάτων. Το ότι υπάρχουν εκεί, το ότι πήγαινε ο κόσμος και τα φώναζε κάθε 28 του μήνα, αυτό το πράγμα είναι που ενοχλούσε. Πρέπει να εξαφανιστεί από τη μνήμη της κοινωνίας αυτό το ειδεχθές έγκλημα. Πρέπει να εξαφανιστεί κι από τη σκέψη μας και από την καθημερινότητά μας, αυτός είναι ο στόχος. Εγώ το συνδυάζω και με την εξαφάνιση του μνημείου με τα 51 καρφιά, που ήταν στο σημείο μηδέν. Είναι ότι πρέπει να φύγει από τη μνήμη μας γενικά το έγκλημα των Τεμπών».

Για τη δίκη για τα Τέμπη

Στη συνέχεια, σχετικά με τη δίκη για τα Τέμπη στις 23 Φεβρουαρίου, ανέφερε: «Όλος ο κόσμος που γνωρίζει θα έπρεπε να είναι στα κάγκελα γιατί αυτή η δίκη είναι μια δίκη παρωδία. Θα έπρεπε να μας ενοχλεί ότι πηγαίνουμε σε μια δίκη χειρότερη από αυτό που είδαμε με την παρωδία των εξεταστικών και των προανακριτικών. Έχουν πραγματικά αθωωθεί, ξεπλυθεί πλήρως, και οι πολιτικοί και οι μεγάλοι επιχειρηματίες, οι οποίοι τρώγανε τα χρήματα μαζί με τους πολιτικούς, αλλά και η ιταλική εταιρεία, που δεν ξέρω τι ακριβώς συμφωνίες έχει κάνει η κυβέρνηση. Αυτοί οι τρεις που είναι οι κύριοι υπαίτιοι γι’ αυτό που συνέβη στα Τέμπη και για τη χάλια λειτουργία του σιδηροδρόμου ακόμα και σήμερα είναι εκτός κάδρου». Στην ερώτηση «Εννοείτε την κυβέρνηση, τους επιχειρηματίες ή εννοείτε συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα;», απάντησε: «Προφανώς συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα, δεν θα πω ότι οι 151 της κυβέρνησης συμμετείχαν σε αυτό. Είναι συγκεκριμένα τα πρόσωπα που συμμετείχαν από την αρχή, τα ξέρουμε και το βασικό, ότι είναι ο αρχηγός του κόμματος μέσα. Ο κ. Μητσοτάκης δεν επέλεξε τον κ. Μπακαΐμη, που η πρώτη του κίνηση ήταν να πάει να κατάσχει τα βίντεο και να τα κρύψει; Μιλάμε για μια δίκη που θα ξεκινήσει, στην οποία έχουν καταστραφεί τα πειστήρια».

Ερωτηθείσα εάν πιστεύει ότι όντως τον κ. Μπακαΐμη τον επέλεξε ο κ. Μητσοτάκης, γιατί αυτό είναι θέμα της Δικαιοσύνης, είπε: «Εξηγήστε μου γιατί ο πρωθυπουργός μιας χώρας ζητάει από τον κ. Ντογιάκο, ο κ. Ντογιάκος ήταν ακόμα στη σχολή δικαστών, τι πρέπει να κάνει. Ο κ. Μητσοτάκης από πού τον γνώριζε; Αυτή η επιστολή που εστάλη και έχει βγει στη δημοσιότητα είναι ευθεία πολιτική παρέμβαση στο έργο της Δικαιοσύνης. Ως τι ζητούσε προτεραιότητα και αναβάθμιση (της δίκης), ως τι το έκρινε, ως παλαιός δικαστικός; Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι ο κ. Μπακαΐμης έχει διαπράξει όλα τα αδικήματα του ποινικού κώδικα. Έχει εξαφανίσει τα βίντεο, έχει καταστρέψει το βιολογικό υλικό, δεν έπαιρνε υπόψη του επιστήμονες κύρους που μιλούσανε για εύφλεκτες ουσίες, αρνούνταν να κάνει έρευνα. Ποιος ανακριτής αρνείται να κάνει έρευνα, ειδικά όταν έχει πορίσματα καθηγητών στα χέρια του».

Και πρόσθεσε: «Για ποιο λόγο οι εταιρείες δεν είναι εμπλεκόμενες, είναι πολιτικά πρόσωπα; Η Hellenic Train γιατί δεν είναι εμπλεκόμενη, είναι πολιτικό πρόσωπο; Ο νόμος είναι κάκιστος, όμως αυτός ο κάκιστος νόμος ορίζει το εξής: ότι ναι, θα γίνει έρευνα. Δεν λέει ότι δεν θα γίνει έρευνα για ένα έγκλημα που αφορά πολιτικό. Θα γίνει ένα έγκλημα και θα το ελέγξει η Βουλή, εμείς ούτε την έρευνα κάναμε. Ζούμε σε μια τέτοια κοινωνία που ακόμη και το κατάπτυστο άρθρο 86 που προστατεύει τους πολιτικούς θα καταργήσει και την έρευνα που ορίζει το ίδιο; Ακόμα και το άρθρο 86 το φέρανε στα μέτρα τους. Έπρεπε να προηγηθεί έρευνα. Είπε ο κ. Τριαντόπουλος και είπε θα παραλείψουμε την έρευνα, δέχομαι το πλημμέλημα». Ποιο είναι το πλημμέλημα; Το ότι πήγε κατά παράβαση καθήκοντος και άρα δεν έπρεπε να τον προστατεύσει το άρθρο 86, στον χώρο του εγκλήματος που θα έπρεπε να φυλάσσεται από τη Δικαιοσύνη με κορδέλες…

Στην ερώτηση «Αυτά δεν θα τα αξιολογήσουν τα μέλη του δικαστικού συμβουλίου;», απάντησε: «Θα κάνουν οι ανώτατοι δικαστές την έρευνα; Η δικογραφία ανέφερε και άλλα πράγματα, δεν ανέφερε μόνο τον κ. Τριαντόπουλο, υπήρχαν και άλλοι πολιτικοί που πήγαν εκεί και κάνανε πράγματα τα οποία ο δικαστικός έκρινε ότι δεν έπρεπε να τα κάνουν και έστειλε τη δικογραφία στη Βουλή. Ποιοι είναι οι 151 βουλευτές που αποφασίζουν ότι από αυτά τα ονόματα θα πάει μόνο ο κ. Τριαντόπουλος και μόνο για το αδίκημα του πλημμελήματος; Και για να γλιτώσει την έρευνα ο κ. Τριαντόπουλος είπε «δέχομαι να πάω στον δικαστή, αλλά είμαι και αθώος», δεν έχουν καν λογική αυτά που γίνονται. Αυτά έπρεπε να μας ενδιαφέρουν και όχι η ημερομηνία 23 Μαρτίου. Η ημερομηνία αυτή είναι στο πλαίσιο να γίνει μια δίκη fast track, να τελειώνουμε, έχουμε αθωώσει τους πολιτικούς, θα κάνουμε και μια δίκη παρωδία και τελειώσαμε. Θα σβήσουμε τα ονόματα και τελείωσαν τα Τέμπη. Τα Τέμπη δεν τελείωσαν ακόμα και ελπίζω ότι όταν τελειώσουν πραγματικά, και σωστά και δίκαια, θα πάρουμε όλοι μια μεγάλη ανάσα».

Για την παρέμβαση Δένδια

Στη συνέχεια, κληθείσα να σχολιάσει την παρέμβαση του κ. Δένδια, υπογράμμισε: «Θα ήθελα κάτι πιο έντονο».

Για τους πολιτικούς

Τέλος, η κ. Καρυστιανού ανέφερε: «Προφανώς όλοι οι πολιτικοί δεν θα μπουν στον ίδιο σάκο, αλλά για μένα αξία έχει και που δέχεσαι να συμμετέχεις. Για μένα έτσι όπως λειτουργεί το πολιτικό σύστημα, που είναι πλήρως διεφθαρμένο και είναι ok με το να γλιτώνει την τιμωρία και είναι εντάξει με το να μην προσφέρει τίποτα στον πολίτη, δηλαδή το κοινωνικό όφελος έχει εξαφανιστεί, όταν αποτελείς μέρος αυτού του συστήματος, κάτι δείχνει για μένα. Εγώ οραματίζομαι μια τόσο διαφορετική πολιτική όπου οι πολιτικοί θα έχουν άλλες ποιότητες, θα έχουν το όραμα, θα έχουν την ηθική, θα έχουν τσίπα να ακούγεται κάτι για το όνομά τους και να παραιτούνται μέχρι να καθαρίσει το όνομά τους. Αυτό ονειρεύομαι να δω».