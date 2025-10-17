Συγκλονίζει το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής (17/10), στον παράδρομο της νέας εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας, στο ύψος των διοδίων των Αφιδνών. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι δύο σοβαρά.

Η τραγωδία έγινε λίγο μετά τις 05:30 τα ξημερώματα, στον παράδρομο της εθνικής οδού Αθηνών–Λαμίας, στο ρεύμα προς Αθήνα. Οι πληροφορίες από την Τροχαία αναφέρουν ότι ένα μπλε αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν πέντε άτομα από το Πακιστάν, κινούμενο στον παράδρομο, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, εξετράπη της πορείας του, πιθανότατα λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, καθώς εκείνη την ώρα έβρεχε.

Το όχημα πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε μετωπικά με δεύτερο, μαύρο Ι.Χ. στο οποίο επέβαινε ένα άτομο, όπως αναφέρθηκε σε ρεπορτάζ της ΕΡΤ από το σημείο της τραγωδίας. Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη, με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι τρεις να τραυματιστούν, δύο εκ των οποίων σοβαρά.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή ώστε καθίσματα εκτινάχθηκαν σε ακτίνα ακόμα και 20 μέτρων.

Στο σημείο έσπευσαν πέντε οχήματα της Πυροσβεστικής με δεκαπέντε πυροσβέστες, που επιχείρησαν για αρκετή ώρα στον απεγκλωβισμό των θυμάτων. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΚΑΤ, ενώ η κυκλοφορία στον παράδρομο της εθνικής οδού διακόπηκε για αρκετή ώρα, καθώς το οδόστρωμα είχε γεμίσει συντρίμμια από τα δύο οχήματα.

Σημειώνεται πως στο τροχαίο ενεπλάκησαν δύο ακόμη οχήματα, τα οποία έχουν μόνο υλικές ζημιές.

Η Τροχαία διερευνά τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.