Δύο σοβαρά τροχαία με διαφορά λίγων ωρών σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής 17/10.

Στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου στο ύψος του Μεγάλου Πεύκου ένας οδηγός μοτοσικλέτας εγκλωβίστηκε κάτω από φορτηγό και απανθρακώθηκε, ενώ στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας στο ύψος του Πολυδενδρίου σημειώθηκε καραμπόλα.

Πώς απανθρακώθηκε ο οδηγός στο Μεγάλο Πεύκο

Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα της Παρασκευής στα 35ο χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου στο ύψος του Μεγάλου Πεύκου.

Φορτηγό συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα και αμέσως μετά ξέσπασε πυρκαγιά, ενώ ο αναβάτης του δίκυκλου εγκλωβίστηκε κάτω από το φορτηγό με αποτέλεσμα να απανθρακωθεί.

Οι 11 πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο με 5 οχήματα, αφού έσβησαν τη φωτιά, στη συνέχεια τον ανέσυραν νεκρό και τον παρέδωσαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η σορός μεταφέρθηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο και μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει γίνει αναγνώριση του θανόντος.

Σορός αγνώστων στοιχείων #ανασύρθηκε, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε όχημα και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο 35ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, στο ύψος της περιοχής Μεγάλο Πεύκο στην Αττική. Επιχείρησαν 11 #πυροσβέστες με 5 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 17, 2025

Σοβαρό τροχαίο στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας

Κλειστός είναι εδώ και λίγη ώρα ο παράδρομος της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας στο ύψος του Πολυδενδρίου, μετά από σύγκρουση 4 ίσως και 5 οχημάτων.

Πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον δύο σοβαρά τραυματίες, ενώ εκτός από την ΕΛ.ΑΣ. επιτόπου βρίσκονται και δυνάμεις της Πυροσβεστικής, καθώς υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα από την καραμπόλα.

Στο σημείο βρίσκονται και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, για να παραλάβουν τραυματίες από το πολύ σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε γύρω στις 6:30 τις πρώτες πρωινές ώρες.