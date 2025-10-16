Η Νέα Σελήνη που πραγματοποιείται στις 28 μοίρες και 22 λεπτά του Ζυγού σηματοδοτεί μια σημαντική κοσμική επανεκκίνηση, εστιάζοντας στην ισορροπία, τη δικαιοσύνη και την ανανέωση των διαπροσωπικών σχέσεων. Εγκαινιάζεται ένας εξαμηνιαίος κύκλος όπου καλούμαστε να ασχοληθούμε ενεργά με την ποιότητα των συνεργασιών μας.

Λόγω του ότι η Σεληνιακή φάση λαμβάνει χώρα σε μία από τις τελικές μοίρες του Ζυγού, λειτουργεί ως κορύφωση πριν από την αναγέννηση. Μας δείχνει πώς να συνάπτουμε δικαιότερες συμφωνίες και να προσελκύουμε συνεργάτες που τιμούν την αμοιβαιότητα.

Κυρίαρχη ενέργεια είναι αυτή της Αφροδίτης, η οποία υπενθυμίζει ότι ο έρωτας, οι επαγγελματικές συμφωνίες και η ομορφιά ανθίζουν μόνο όταν και οι δύο πλευρές νιώθουν ότι τις εκτιμούν.

Είναι η ιδανική περίοδος για να αναπτύξουμε τις διαπραγματευτικές μας δεξιότητες χωρίς να κάνουμε υποχωρήσεις σε βασικές μας αρχές ή ανάγκες. Ο Ζυγός μάς καθοδηγεί να δημιουργήσουμε αρμονία στο περιβάλλον μας και να κάνουμε ειρήνη με τους γύρω μας, αναγνωρίζοντας τους συντρόφους μας ως συμπαίκτες.

Προσοχή στις υπερβολές

Η Νέα Σελήνη στον Ζυγό τετραγωνίζει τον Δία και τον Πλούτωνα, μια όψη που απαιτεί προσοχή στις υπερβολές και τις καταχρήσεις. Ενώ η επιθυμία για «νέα αρχή» είναι επιτακτική, το να στοχεύουμε υπερβολικά ψηλά δεν θα μας βοηθήσει.

Η Σεληνιακή φάση αυτή συνδέεται με τον Βόρειο και τον Νότιο Δεσμό, οι οποίοι ταξιδεύουν στον άξονα Κριού–Ζυγού.

Συνεπώς, αναμένονται «μοιραίες» συναντήσεις, συμφιλιώσεις ή λήξεις που απελευθερώνουν την ανεξαρτησία μας. Η Νέα Σελήνη στον Ζυγό μας δείχνει τον δρόμο για να μετατρέψουμε τη συνεξάρτηση σε συν-δημιουργία.

Η όψη της Αφροδίτης στην Παρθένο με τον Πλούτωνα στον Αιγόκερω φέρνει «μεταμορφωτική διπλωματία» και βαθιά θεραπεία μέσω της ειλικρίνειας, ενισχύοντας την ανάγκη μας να επαναδιαπραγματευτούμε συνεργασίες και να αποκαλύψουμε τι υποκινεί την ανάγκη μας για αποδοχή.

Παράλληλα, η ένταση από την αντίθεση του Άρη στον Λέοντα με τον Κρόνο στους Ιχθύς μάς υπενθυμίζει ότι κάθε υγιές «ναι» πρέπει να ξεκινά από ένα «ιερό όχι», επιβάλλοντας την ανάγκη να θέσουμε νέα όρια. Αν προκύψει σύγκρουση, αυτή είναι μια πρόσκληση για αναδόμηση, όχι για τερματισμό της αγάπης.