Ανησυχητική είναι η εικόνα που παρουσιάζει η λίμνη Υλίκη στη Βοιωτία, η οποία αποτελεί έναν από τους βασικούς ταμιευτήρες που τροφοδοτούν με νερό την Αττική. Η παρατεταμένη ανομβρία και οι περιορισμένες βροχοπτώσεις των τελευταίων μηνών έχουν οδηγήσει σε αισθητή πτώση της στάθμης του νερού, προκαλώντας έντονη ανησυχία για την επάρκεια των υδάτινων αποθεμάτων ενόψει του χειμώνα.

Φωτογραφίες που καταγράφηκαν από drone αποτυπώνουν με εντυπωσιακό αλλά και ανησυχητικό τρόπο το μέγεθος του προβλήματος. Η στάθμη της λίμνης έχει υποχωρήσει τόσο, ώστε να αποκαλύπτεται ακόμη και το μικρό νησάκι το οποίο συνήθως παραμένει καλυμμένο από τα νερά. Η εικόνα αυτή καταδεικνύει το εύρος της λειψυδρίας που πλήττει τη χώρα.

Η λίμνη Υλίκη, μαζί με τη λίμνη Μόρνου, αποτελεί κύρια πηγή υδροδότησης για εκατομμύρια κατοίκους της Αττικής. Η μείωση της στάθμης της προκαλεί ανησυχία στους αρμόδιους φορείς, καθώς η διατήρηση επαρκούς αποθέματος νερού είναι κρίσιμη για την απρόσκοπτη υδροδότηση της πρωτεύουσας.

Η λειψυδρία δεν αποτελεί πρόβλημα μόνο για την Αττική, αλλά για ολόκληρη τη χώρα, καθώς η κλιματική αλλαγή και οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν οδηγήσει σε μειωμένες εισροές στους ταμιευτήρες και στα υπόγεια υδροφόρα στρώματα.