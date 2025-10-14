Eπεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι στο Αρχαίο Ωδείο της Πάτρας, λίγο μετά την πορεία που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της πόλης στο πλαίσιο της πανελλαδικής απεργίας.

Σύμφωνα με το tempo24.news, συνδικαλιστές μετέβησαν στον χώρο του Αρχαίου Ωδείου και εκεί υπήρξε ένταση με εργαζόμενους.

Στο σημείο βρέθηκε ο δημοσιογράφος Παναγιώτης Ρηγόπουλος, ο οποίος, όπως καταγγέλει, δέχθηκε επίθεση από συνδικαλιστές όταν επιχείρησε να καταγράψει το περιστατικό. Σύμφωνα με όσα αναφέρει στη μήνυση που κατέθεσε, οι συνδικαλιστές τον χτύπησαν και του έσκισαν τα ρούχα.

Ο ίδιος έχει προσκομίσει στην Ασφάλεια Πατρών βίντεο με το συμβάν, ενώ έχει ζητήσει να υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Πελοπόννησος», ο δημοσιογράφος δέχθηκε φραστική και στη συνέχεια σωματική επίθεση από ομάδα περίπου 40 ατόμων, με επικεφαλής τον πρώην πρόεδρο του Συνδικάτου Οικοδόμων Πάτρας και πρώην γενικό γραμματέα του Εργατικού Κέντρου Πάτρας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται η εφημερίδα, περίπου 40 άτομα περικύκλωσαν τον δημοσιογράφο και τον χτύπησαν με μπουνιές και κλωτσιές, εκτοξεύοντας ύβρεις. Του έσκισαν τα ρούχα και επιχείρησαν να του αρπάξουν το κινητό τηλέφωνο, προφανώς για να διαγράψουν το υλικό που είχε καταγράψει. Ο Π. Ρηγόπουλος, τραυματισμένος και σε κατάσταση σοκ, ζήτησε βοήθεια από περίοικους και ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, ενώ στο σημείο έφτασε και το ΕΚΑΒ.