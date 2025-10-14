Παραλίγο να καεί μονοκατοικία στη Νέα Δημητριάδα, στον Βόλο, μετά από βραχυκύκλωμα που προκλήθηκε από φορτιστή κινητού, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, όταν, το απόγευμα της Δευτέρας, από την αυλή σπιτιού άρχισαν να βγαίνουν καπνοί, που έγιναν αντιληπτοί από άλλους κατοίκους της περιοχής.

Η φωτιά είχε εκδηλωθεί σε εξωτερικό χώρο, σύμφωνα με το taxydromos.gr. Εκαιγε μια ντουλάπα ενώ επεκτάθηκε σε ψυγείο, σε εξωτερική μονάδα κλιματιστικού και σε προσωπικά αντικείμενα του ιδιοκτήτη, που προσπαθούσε να περισώσει ό,τι μπορούσε, μόνος του και πανικόβλητος.

Πρόλαβε τα χειρότερα η Πυροσβεστική, έσβησε τη φωτιά πριν επεκταθεί σε άλλα σπίτια

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου ειδοποιήθηκε για το συμβάν από περίοικους που ανησύχησαν για την έκταση που λάμβανε η φωτιά.

Μέσα σε λίγη ώρα στο σημείο μετέβησαν οκτώ πυροσβέστες με δύο πυροσβεστικά οχήματα και ένα βοηθητικό, οι οποίοι προχώρησαν σε πλήρη κατάσβεση χωρίς να επεκταθεί η φωτιά στο εσωτερικό της οικίας είτε σε διπλανά σπίτια.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε μετά από βραχυκύκλωμα σε φορτιστή κινητού τηλεφώνου.

Η πυρκαγιά προκάλεσε ζημιές που εκτιμάται ότι ανέρχονται σε 500 ευρώ.

Το Ανακριτικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου συνεχίζει την προανάκριση για τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της φωτιάς.