Οι τοπικές βροχές στα νοτιοδυτικά τμήματα της χώρας, οι άνεμοι βορείων διευθύνσεων με εντάσεις έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και η περιορισμένη ορατότητα τη νύχτα και νωρίς το πρωί θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, Δευτέρα 13/10.

Πιο αναλυτικά, τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, τοπικές βροχές αναμένονται στα νότια Επτάνησα, σε περιοχές της Δυτικής και Νότιας Πελοποννήσου και ενδεχομένως στα Κύθηρα, ενώ υπαρκτό είναι το ενδεχόμενο εκδήλωσης μεμονωμένων καταιγίδων. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 3 έως 18 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 5 έως 20-22, στη Θεσσαλία από 7 έως 22-23 βαθμούς, στην Ήπειρο από 8 έως 20-21 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 9 έως 22-24, στα Επτάνησα από 12 έως 21-22 και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 12 έως 22-24 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν αρχικά ασθενείς μεταβλητοί άνεμοι, αλλά το απόγευμα θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 4 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε παροδικές νεφώσεις και περιορισμένη τοπικά ορατότητα τη νύχτα και νωρίς το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες κυρίως διευθύνσεις 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21-23 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21-22 βαθμούς.