Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην Πάρο. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 23χρονος υπήκοος Αλβανίας που οδηγούσε το αυτοκίνητό του συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα, υπήκοοι Ιταλίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ένας ηλικιωμένος και ελαφρότερα ο οδηγός και ένας ακόμη επιβάτης, ηλικίας 66 και 63 ετών.

Ο 23χρονος οδηγός του οχήματος οδηγούσε μεθυσμένος, καθώς αυτό προέκυψε από το αλκοτέστ που έγινε δύο φορές από κλιμάκιο της αστυνομίας, και διαπιστώθηκε ότι δεν είχε άδεια και δίπλωμα και ζούσε παράνομα στη χώρα μας, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα Σύρου.