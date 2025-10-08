«Παραλίγο δεν σκοτώθηκα», λέει μια από τις δύο γυναίκες που ως εκ θαύματος σώθηκε από την πτώση του μπαλκονιού σε κεντρικό σημείο του Λαυρίου.

Αμέσως περίοικοι βγήκαν ανάστατοι στον δρόμο για να βεβαιωθούν ότι υπήρξε κάποιο θύμα από το σοβαρό περιστατικό, καθώς πρόκειται για ένα πολυσύχναστο σημείο της πόλης ενώ στο ισόγειο του οικήματος στεγάζεται ένα φαρμακείο το οποίο ήταν ανοιχτό και εξυπηρετούσε πελάτες.

Στο βίντεο που δημοσιεύει το Mega, κάτοικοι της περιοχής ακούγονται εμφανώς αναστατωμένοι να ρωτούν αν είναι όλοι καλά και αν υπάρχει κάποιος τραυματίας. «Παιδιά τι έγινε; Είσαστε καλά; Τι ήταν αυτό Χριστέ μου, τι ήταν αυτό; Χτύπησε κανείς;»

«Δεν αντιδράς, λυπάσαι για αυτό που έγινε και κυρίως βέβαια χαρήκαμε που δεν περνούσε κάποιος πεζός. Μένω εδώ και άκουσα έναν πολύ δυνατό θόρυβο. Νόμιζα ότι ήταν σεισμός», λέει ιδιοκτήτης αυτοκινήτου που υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές.