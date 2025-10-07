Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο Λαύριο, όταν τμήμα μπαλκονιού κατέρρευσε σε κτίριο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Φωκίωνος Νέγρη και Αγίας Παρασκευής.

Πτώση μπαλκονιών σε κτήριο εντός της πόλης του Λαυρίου.Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, μόνο υλικές ζημιές στο κτήριο και σε σταθμευμένα οχήματα. Posted by Πυροπροστασια Δασων Λαυρεωτικης on Tuesday, October 7, 2025

Εξαιτίας της κατάρρευσης προκλήθηκαν μεγάλες ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, ενώ τραυματίστηκε και μια γυναίκα, σύμφωνα με το Mega.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προκειμένου να πραγματοποιήσουν προληπτικούς ελέγχους και να ασφαλίσουν τον χώρο, αποτρέποντας κάθε ενδεχόμενο κινδύνου για διερχόμενους πολίτες.

Οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν τα αίτια που οδήγησαν στην κατάρρευση του μπαλκονιού.