Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο Λαύριο, όταν τμήμα μπαλκονιού κατέρρευσε σε κτίριο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Φωκίωνος Νέγρη και Αγίας Παρασκευής.
Εξαιτίας της κατάρρευσης προκλήθηκαν μεγάλες ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, ενώ τραυματίστηκε και μια γυναίκα, σύμφωνα με το Mega.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προκειμένου να πραγματοποιήσουν προληπτικούς ελέγχους και να ασφαλίσουν τον χώρο, αποτρέποντας κάθε ενδεχόμενο κινδύνου για διερχόμενους πολίτες.
Οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν τα αίτια που οδήγησαν στην κατάρρευση του μπαλκονιού.