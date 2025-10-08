Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε συγκρότημα με ταβέρνα και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα στην παραλία Πετράκη, κοντά στον Λέντα του δήμου Γόρτυνας, στην Κρήτη.

Στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις. Συγκεκριμένα επιχειρούν 20 πυροσβέστες με εννιά οχήματα, ενώ συνδράμουν εθελοντικά και πολίτες της περιοχής.

Στο συγκρότημα φέρεται να έχουν προκληθεί σοβαρές καταστροφές, ενώ στο σημείο ήδη βρίσκονται στελέχη του Ανακριτικού Τμήματος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προκειμένου να αποφανθούν για τα αίτια πρόκλησης της φωτιάς.