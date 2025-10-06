Τη διενέργεια επείγουσας προκαταρτικής εξέτασης για το εάν τηρήθηκαν τα μέτρα βιοσφάλειας για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και εάν υπάρχει περίπτωση άρρωστα ζώα να πέρασαν στη αγροτοδιατροφική αλυσίδα, ζήτησε σύμφωνα με την ΕΡΤ, από τους εισαγγελείς πρωτοδικών των τεσσάρων νομών της Θεσσαλίας, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας κ. Λαμ. Τσιόγκας.

Σημειώνεται, ότι η εντολή για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης έρχεται σε μια περίοδο συνεχιζόμενης έξαρσης του κρουσμάτων πανελλαδικά και με ορατό το ενδεχόμενο lock down στην κτηνοτροφία της χώρας.