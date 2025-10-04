Σε κέντρο κράτησης στην έρημο Νεγκέβ παραμένουν, έως ότου απελαθούν, οι 27 Έλληνες ακτιβιστές, όπως και τα άλλα μέλη των πληρωμάτων του στολίσκου για τη Γάζα.

Οι 11 από αυτούς κάνουν απεργία πείνας, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ζητώντας να τερματιστεί η παράνομη, όπως αναφέρουν, κράτησή τους.

Πρόκειται για μια χρονοβόρα διαδικασία καθώς ο αριθμός των ατόμων που έχουν τεθεί υπό κράτηση αγγίζει τους 400.

Η Ελληνίδα πρέσβης στο Ισραήλ θα επισκεφθεί πάλι την Κυριακή το κέντρο κράτησης Κετσιότ στην έρημο Νεγκέβ, άρα εντός των επόμενων 24ωρών θα υπάρχει καλύτερη εικόνα όσον αφορά τα επόμενα βήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ, ορισμένοι από τους Έλληνες έχουν υπογράψει ότι επιθυμούν να παραιτηθούν από ένδικα βοηθήματα. Άλλοι δεν το έχουν κάνει, άρα θα πρέπει να περάσουν από ακροαματική διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται μέσα στο κέντρο κράτησης και ενδεχομένως να καθυστερήσει καθώς σήμερα είναι και πάλι αργία στο Ισραήλ.

Ενδέχεται να υπάρξει και τμηματική επιστροφή, από την Κυριακή και μετά.

Σημειώνεται ότι η Αθήνα απαιτεί την ταχεία διεκπεραίωση των προβλεπόμενων διαδικασιών, με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη να συνομιλεί και σήμερα με τον Ισραηλινό ομόλογό του.