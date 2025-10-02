Μήνυμα του 112 έλαβαν οι κάτοικοι σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Σέρρες, καθώς η νέα κακοκαιρία είναι σε εξέλιξη.

Το μήνυμα συνιστά προσοχή στις μετακινήσεις, ενώ προειδοποιεί για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες.

Δείτε το μήνυμα:

Η πορεία της κακοκαιρίας

Την Παρασκευή 3/10 βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές αναμένονται αρχικά στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη, στο Αιγαίο και στην Κρήτη ενώ τοπικές βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά. Από το πρωί τα φαινόμενα σε Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Αιγαίο θα εξασθενήσουν σταδιακά. Από το μεσημέρι, τοπικές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε μεγάλο τμήμα της ηπειρωτικής αλλά και νησιωτικής χώρας, χωρίς όμως να αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ισχυρές. Σε ό,τι αφορά τον νομό Θεσσαλονίκης, πιθανότητα ισχυρών βροχών και καταιγίδων υπάρχει κατά τη διάρκεια της νύχτας της Πέμπτης 02/10 προς Παρασκευή 3/10.

Στον σχετικό χάρτη παρουσιάζεται ο υετός που αναμένεται τις πρώτες ώρες της Παρασκευής 3/10 και το πρωί της Παρασκευής 3/10.