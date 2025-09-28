Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν οι υγειονομικές και αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης το πρωί της Κυριακής, έπειτα από ένα ιδιαίτερα σοβαρό τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζής.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 07:15 στη Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη (πρώην Λαγκαδά), όταν μία 45χρονη γυναίκα παρασύρθηκε από διερχόμενο Ι.Χ. όχημα.

Η ανταπόκριση των μονάδων έκτακτης ανάγκης υπήρξε άμεση. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του ΕΚΑΒ για να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, η κατάσταση της 45χρονης πολυτραυματία κρίθηκε από την αρχή ιδιαίτερα κρίσιμη. Για τον λόγο αυτό, επιστρατεύθηκε η Κινητή Ιατρική Μονάδα, όπου η παρούσα Ιατρός προχώρησε σε άμεση διασωλήνωση της γυναίκας.

Αφού ολοκληρώθηκαν οι ενέργειες σταθεροποίησης της ασθενούς επί τόπου, η 45χρονη διακομίσθηκε στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπανικολάου»