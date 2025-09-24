Το αδιαχώρητο επικρατεί στην Ποσειδώνος, εξαιτίας τροχαίου που σημειώθηκε όταν συγκρούστηκαν δύο αυτοκίνητα.

Το τροχαίο έγινε στη συμβολή της Ποσειδώνος με την πλατεία Κρήτης. Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές στο ένα εκ των δύο αυτοκινήτων, ενώ καταγράφηκε ένας ελαφρύς τραυματισμός. Η κίνηση, στο ρεύμα προς Πειραιά όπου έγινε το ατύχημα, είναι αυξημένη, καθώς έχει κλείσει η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.