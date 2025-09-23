«Δεν μπορεί να έχει γίνει λάθος. Όχι μόνο στην ανάλυση DNA, αλλά και στην έκθεση της ΟΑΘΥΚ. Όλο αυτό το οποίο γίνεται δεν έχει απολύτως καμία σχέση με την ουσία της υπόθεσης», ανέφερε ο δικηγόρος των οικογενειών θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, Λεωνίδας Κουμπούρας.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Status FM 107.7 της Θεσσαλονίκης, υπογράμμισε ότι για κάθε θανόντα συντάσσεται, εκτός από την ιατροδικαστική έκθεση, και η έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης, με την οποία γίνεται η ταυτοποίηση των σορών από το αρμόδιο εργαστήριο της Ελληνικής Αστυνομίας μέσω DNA συγγενών. Παράλληλα, υπάρχει και η έκθεση αναγνώρισης της ΟΑΘΥΚ, η οποία επιβεβαιώνει την ταυτοποίηση των σορών ή των τμημάτων τους. «Αυτά αποτελούν μέλος της δικογραφίας στην οποία έχουν πρόσβαση οι δικηγόροι των οικογενειών», πρόσθεσε.

Ο ίδιος επισήμανε ότι η διαλεύκανση τέτοιων ζητημάτων θα μπορούσε να γίνει πολύ απλά: «Πολύ εύκολα και θα μπορούσαν οι διάδικοι, όπως και ο κύριος Ρούτσι, να απευθυνθεί αρμοδίως και να λάβει τις κατάλληλες απαντήσεις. Δεν είναι κάποιο ζήτημα και πραγματικά αποπροσανατολίζεται και η κοινή γνώμη και εμείς δεν στοχεύουμε ορθά στην ουσία της υπόθεσης». Συμπλήρωσε πως πιθανότατα υπάρχουν άλλοι λόγοι πίσω από τις ενέργειες του συγκεκριμένου ατόμου: «Προφανώς υπάρχουν άλλοι λόγοι οι οποίοι παρακινούν τον συγκεκριμένο άνθρωπο και πραγματικά είναι κρίμα. Είναι κρίμα».

Η ΟΑΘΥΚ (Ομάδα Αναγνώρισης Θυμάτων Καταστροφών) έχει ενεργοποιηθεί σε μεγάλα τραγικά γεγονότα, όπως η πυρκαγιά στο Μάτι και το ναυάγιο της Πύλου, καθώς και στην τραγωδία στα Τέμπη. «Έχουν ένα πρότυπο και ένα σχέδιο διαχείρισης που ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα της Interpol και αντικείμενο του οργανισμού αυτού είναι η αναγνώριση και η ταυτοποίηση θυμάτων από ατυχήματα, καταστροφές, εγκληματικές τρομοκρατικές ενέργειες κτλ.», διευκρίνισε ο κ. Κουμπούρας, που εκπροσωπεί την οικογένεια Πλακιά και τον μηχανοδηγό της εμπορικής αμαξοστοιχίας.

Ο δικηγόρος τόνισε ότι υπάρχουν σοβαρότερα ζητήματα που θα έπρεπε να αποτελούν το κύριο αντικείμενο προσοχής των δικηγόρων των συγγενών. «Στο ανώτατο ειδικό δικαστήριο που αφορά την υπόθεση του κυρίου Καραμανλή, που και εκεί υπάρχουν σοβαρά ζητήματα, γιατί, όπως φαίνεται, παραπέμπεται για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος, ενώ εμείς έχουμε την άποψη ότι πρόκειται για κακουργηματική πράξη και πρέπει εμείς όλα αυτά να τα εκθέσουμε. Όπως επίσης να αναδείξουμε και την ευθύνη του κ. Σπίρτζη, γιατί η ερευνώμενη περίοδος είναι από το 2016 ως την ημέρα του δυστυχήματος και κατά την άποψη μας φέρει και αυτός μεγάλη ευθύνη. Αντί λοιπόν να επικεντρωθούμε σε αυτά τα θέματα, προσπαθούμε να παρελκύσουμε μία διαδικασία, την ακροαματική διαδικασία, δεν επικεντρωνόμαστε στα ορθά ζητήματα, με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να παραγραφούν τα πλημμελήματα», σημείωσε.