Αυξημένη είναι από νωρίς η κίνηση στους δρόμους σήμερα, Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου.

Στη λεωφόρο Ποσειδώνος, ειδικότερα, σημειώθηκε τροχαίο (εκτροπή Ι.Χ.) πριν από λίγη ώρα, με αποτέλεσμα να υπάρχει δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυφάδα.

