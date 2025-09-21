Τροχαίο σημειώθηκε στην Καβάλα με δύο οχήματα να συγκρούονται και τον 27χρονο επιβάτη του ενός να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με το kavalanews.gr, το τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου στην επαρχιακή οδό Νέας Περάμου -Ελευθερών στον δήμο Παγγαίου μετά τη σύγκρουση δύο οχημάτων.

Νεκρός ανασύρθηκε ο συνεπιβάτης του ενός οχήματος ο 27χρονος Χρήστος Γκάϊκερ κάτοικος Αμισιανών, έγραψε το proininews.gr.

Ο οδηγός επίσης από τα Αμισιανά νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Καβάλας. Τα δυο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια το ένα ανατράπηκε. Ο οδηγός του άλλου οχήματος που ενεπλάκη στο τροχαίο δεν τραυματίστηκε.

Στο συμβάν επιχείρησαν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα.