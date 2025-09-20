Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τις εκδηλώσεις «Αθηνάς χωρίς Αυτοκίνητο» και στο πλαίσιο αυτό, από το βράδυ του Σαββάτου 20/09/2025 και πιο συγκεκριμένα από τις 20:00, έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή η διακοπή της κυκλοφορίας σε κεντρικούς οδικούς άξονες της πρωτεύουσας.

Οι ρυθμίσεις, που θα διαρκέσουν έως την Κυριακή 21/09/2025, στις 23:00, έχουν στόχο τη διευκόλυνση των εκδηλώσεων και την ασφάλεια των πολιτών, καθώς το κέντρο της πόλης έχει μετατραπεί σε πεζόδρομο για τις ανάγκες του εορτασμού.

Λόγω των εκδηλώσεων, η κυκλοφορία θα διακοπεί στους εξής δρόμους στο κέντρο της Αθήνας:

Αθηνάς, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Ερμού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Καρ. Σερβίας, καθ΄όλο το μήκος της.

Καρ. Σερβίας, καθ΄όλο το μήκος της. Περικλέους, καθ΄όλο το μήκος της.

Αθηναΐδος, καθ΄όλο το μήκος της.

Αγ. Ειρήνης, καθ΄όλο το μήκος της.

Πλ. Αγ. Ασωμάτων, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σαρρή και Ερμού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αγ. Ασωμάτων και Αθηνάς και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Η ΕΛ.ΑΣ. απευθύνει έκκληση στους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς και πλατείες κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα.