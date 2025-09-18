Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα καταγράφηκε την Πέμπτη στην εθνική οδό Λαμίας – Αθηνών, στο 220ο χιλιόμετρο της ΠΑΘΕ, κοντά στη γέφυρα του Μαρτίνου. Ένα Ι.Χ. που κινούνταν προς Αθήνα συγκρούστηκε, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με προπορευόμενη νταλίκα και στη συνέχεια βγήκε εκτός πορείας.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου έχασε τη ζωή του, ενώ άνδρες της Τροχαίας και της Πυροσβεστικής τον απεγκλώβισαν νεκρό από το όχημα.

Στο αυτοκίνητο βρίσκονταν και δύο γυναίκες, οι οποίες τραυματίστηκαν. Αρχικά μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης και έπειτα στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας.

Η Τροχαία ερευνά τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα διακόπηκε προσωρινά.

Δείτε φωτογραφίες του lamiareport.gr