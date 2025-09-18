Λιμενικοί πραγματοποίησαν σήμερα συγκέντρωση έξω από το Λιμεναρχείο Χανίων, διαμαρτυρόμενοι για όσα βιώνουν όλο αυτό το διάστημα στον χώρο της Αγυιάς και όσα προμήνυαν εδώ και καιρό τα επεισόδια που ξέσπασαν το βράδυ της Τρίτης.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

«Μετά την ψήφιση του νόμου Πλεύρη και την πολυήμερη παραμονή αυτών των μεταναστών σε τέτοιες εγκαταστάσεις, βλέπαμε έναν εκνευρισμό αλλά και επιθετικές συμπεριφορές που εκδηλώνονταν απέναντι στα στελέχη του λιμενικού σώματος. Σαν πρόεδρος της Ένωσης δεχόμουν καθημερινά την αγωνία και αγανάκτηση του προσωπικού, γιατί πηγαίνοντας για φύλαξη δεν ήξεραν αν θα γυρίσουν σπίτι τους υγιείς», δήλωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Δυτ. Κρήτης, Βασίλης Κατσικανδαράκης.

Οι συνθήκες μετά και τη μεταφορά μικρού αριθμού μεταναστών στην Αθήνα, δεν παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση, αφού δεν παύει να παραμένουν κρατούμενοι σε έναν ακατάλληλο χώρο, 913 μετανάστες, με την αναλογία φύλαξης να παραμένει 1 λιμενικός ανά 100 μετανάστες.

Σε ερώτηση για το αν η κατάσταση παραμένει τεταμένη ο Κατσικανδαράκης απάντησε: «Ακριβώς. Μιλάμε για έναν ανοιχτό χώρο με μόνο ένα πάτωμα σκέτο, τίποτα άλλο. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν να βγουν έξω ένα μήνα».

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά: «Η αποσυμφόρηση έγινε μετά την πίεση που ασκήθηκε, για επικοινωνιακούς λόγους. Εμάς δε μας ενδιαφέρει αν θα αδειάσει η Αγυιά την Παρασκευή ή τη Δευτέρα, μας ενδιαφέρει την επόμενη μέρα να λειτουργούν όπως πρέπει τα πράγματα, να εκτελούμε το καθήκον μας με ασφάλεια».

Για τον λόγο αυτό, σαν ύστατη προσπάθεια να εισακουστούν από την κυβέρνηση, οι λιμενικοί από δυτική Κρήτη και ανατολική Κρήτη, πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας σήμερα έξω από το Λιμεναρχείο Χανίων.

«Πρέπει να λάβουν σοβαρά υπ’ όψιν τους την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και να μην τη διαχειρίζονται με “μπαλώματα” διότι είναι μια κατάσταση που έχουμε διαχειριστεί και στο παρελθόν σε μεγαλύτερο βαθμό. Αυτό που ζητάμε είναι η ενίσχυση των υπηρεσιών της Κρήτης με έμψυχο δυναμικό και με μέσα, διότι τα στελέχη μας έχουν εξαντληθεί. Δε θα επιτρέψουμε σε κανέναν να παίξει με την ασφάλεια του προσωπικού καθημερινά».

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον κ. Κατσικανδαράκη: «Από τότε που χτύπησε το μεταναστευτικό την πόρτα μας στην Κρήτη, έχουν γίνει περίπου 350 διασώσεις και 19.000 άνθρωποι έχουν διασωθεί».

«Μέσα από τις προανακρίσεις που διενεργούν τα στελέχη, υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι στιβαγμένοι στις ακτές της Λιβύης που επιθυμούν να μετακινηθούν στην Ευρώπη με πρώτη πύλη εισόδου την Κρήτη. Εμείς θέλουμε να τονίσουμε ότι πρέπει να ενισχυθούν οι υπηρεσίες της Κρήτης», τονίζει από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης, Γιώργος Σφακιανάκης.

Όπως είπε: «Το μεταναστευτικό στη χώρα μας δεν είναι πρωτόγνωρο. Άρχισε σιγά-σιγά το 2023, φτάσαμε το 2024 να έχουμε 5000 μετανάστες σε όλη την Κρήτη και τον Σεπτέμβριο του 2025 να έχουν έρθει πάνω από 12.500 μετανάστες στο νησί».

Και εκείνος έκανε λόγο για διαχείριση κατάστασης με «μπαλώματα» και ζήτησε ενίσχυση των υπηρεσιών της Κρήτης με έμψυχο δυναμικό και με μέσα γιατί όπως είπε: «Τα στελέχη μας έχουν εξαντληθεί. Δε θα επιτρέψουμε σε κανέναν να παίξει με την ασφάλεια του προσωπικού καθημερινά».