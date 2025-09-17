Η ήδη τεταμένη ατμόσφαιρα στον χώρο προσωρινής διαμονής μεταναστών στην Αγυιά Χανίων επιδεινώθηκε δραματικά, καθώς η ασφυκτική κατάσταση διαβίωσης και οι δύσκολες συνθήκες πυροδότησαν σοβαρά επεισόδια μεταξύ τους. Το κλίμα ήταν τεταμένο, με πολλούς από τους μετανάστες να εξεγείρονται και να φωνάζουν ότι θέλουν φύγουν.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Η ένταση δημιουργήθηκε το βράδυ της Τρίτης 16 Σεπτεμβρίου, κατά τη διανομή του φαγητού, με την κατάσταση να ξεφεύγει όταν όλοι έπεσαν μαζί πάνω στον πάγκο για να πάρουν φαγητό. Κάποιοι κατάφεραν να πάρουν περισσότερες μερίδες, στερώντας τες από άλλους και τότε ξεκίνησε συμπλοκή. Πιάστηκαν στα χέρια, ενώ κάποιοι άρχισαν να ξηλώνουν αντικείμενα μέσα στον χώρο φιλοξενίας.

Για να μην επεκταθούν τα επεισόδια, στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις για να βοηθήσουν τους λιμενικούς.

Σημειώνεται ότι στον χώρο φιλοξενούνται σήμερα 1.013 άτομα.