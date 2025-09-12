Με ένα Masterclass Προπονητικής για την ιστορία και την εξέλιξη του γυναικείου αθλητισμού σηματοδοτήθηκε η έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς για τη Σχολή Προπονητικής των ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: μια σχολή που υπερέχει στις Σπουδές Αθλητισμού σε Αθήνα, Πειραιά, Γλυφάδα & Θεσσαλονίκη, στηρίζοντας παράλληλα τους αθλητές στο πλαίσιο της μεγάλης πρωτοβουλίας του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΞΥΝΗ «Αθλητισμός & Εκπαίδευση».

Στο πλαίσιο του Masterclass -το οποίο πραγματοποιήθηκε στη ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ στον Πειραιά (Φίλωνος 39) και συντόνισε & παρουσίασε ο διευθυντής επικ/νίας & αθλητικού τομέα των ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ, Αντώνης Γλύκας– η διευθύντρια των ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Αττικής, Δανάη Σημαντηράκη, απένειμε υποτροφίες σπουδών σε δύο διακεκριμένες Ελληνίδες εκπροσώπους του γυναικείου αθλητισμού, τιμώντας τις για τις επιδόσεις τους και προάγοντας ταυτόχρονα το κοινωνικό μήνυμα των ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ “Dual Career in Athletics” (Διπλή Καριέρα Αθλητών).

Οι υποτροφίες απονεμήθηκαν στη διεθνή αθλήτρια της γυναικείας ομάδας πόλο του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ, Μαργαρίτα Πλευρίτου, και στο ανερχόμενο ταλέντο της γυναικείας ποδοσφαιρικής ομάδας του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ, Μαρία Δημητρίου.

Με γνώμονα την προαγωγή του Αθλητισμού ανεξαρτήτως φύλου ή αθλήματος, οι Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ έχουν αναγνωρίσει την επιτακτική ανάγκη ανάπτυξης του γυναικείου ποδοσφαίρου στην Ελλάδα (όπως στις άλλες χώρες της Ευρώπης) και του γυναικείου αθλητισμού γενικότερα, ενισχύοντας τις γυναίκες αθλήτριες όχι μόνο με υποτροφίες αλλά και με τη διοργάνωση και συμμετοχή σε σχετικές δράσεις & projects, όπως το “Make Place for One More Woman”, η χορηγία γυναικείων ομάδων ποδοσφαίρου, κ.ά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Masterclass των Ανώτερων Σχολών ΑΛΦΑ έδωσαν το «παρών» μεταξύ άλλων:

η αντιδήμαρχος Πειραιά, Νανά Γλύκα-Χαρβαλάκου, ο πρόεδρος του Καναλιού 1 Πειραιά, Σήφης Βουράκης, ο πατήρ Χρήστος (εκπρόσωπος της Μητρόπολης Πειραιά), το Δ.Σ. των βετεράνων του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ -με τους Γ. Γκαϊτατζή, Ν. Βαμβακούλα, Γ. Κοκολάκη, Χ. Καλτσά, Δ. Καλύκα, Σ. Νικητέα- οι Γ. Πλέσσας, Ν. Αθανασόπουλος, Α. Αδαμίδης, Κ. Δελεχάς και Γ. Κουρτέσης από τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ, η team manager του τμήματος ποδοσφαίρου γυναικών Κ. Μυλωνά και ο προπονητής Α. Φλέγγας, οι Λ. Θεοφανόπουλος και Π. Τουρκίστας από το Κανάλι 1 Πειραιά, οι Ν. Στρατής και Ν. Καλύβας από το ΑΡΤ tv, o A. Kούκης από την Γ.Γ.Α, ο πρόεδρος του Φοίνικα Πειραιά, Α. Κιοσές, ο Γ. Μπέσης, ο Σ. Γιάπαππας, κ.ά.

