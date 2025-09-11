Ανάμεσα στα περίπτερα της 89ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, ένα εντυπωσιακό κόκκινο «αγωνιστικό» τραβάει τα βλέμματα των επισκεπτών.

Με αεροδυναμικό αμάξωμα και ζάντες που θυμίζουν supercar, κανείς δεν φαντάζεται την έκπληξη που ακολουθεί… Στις ερωτήσεις «πόσα άλογα έχει;» ή «τι τελική ταχύτητα πιάνει;», οι απαντήσεις δεν είναι αυτές που κάποιος θα περίμενε και αυτό γιατί δεν πρόκειται για ένα ακόμα γρήγορο αυτοκίνητο, αλλά για… σκάφος.

Για την ακρίβεια, είναι ένα πιστό αντίγραφο αυτοκινήτου, το οποίο δεν κινείται στους δρόμους, αλλά επιπλέει στα κύματα.

Ο Παναγιώτης Μωραϊτόπουλος, ιδιοκτήτης της εταιρείας Wet Jets GR, που εμπορεύεται αυτά τα «σκάφη-αυτοκίνητα», μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, εξηγεί όλα τα χαρακτηριστικά του ιδιαίτερου αυτού σκάφους, του οποίου η εικόνα πάνω στη θάλασσα είναι άκρως εντυπωσιακή, αλλά και στη στεριά δεν πάει πίσω.

«Έχει τιμόνι και στρίβει κανονικά, αντί για κιβώτιο ταχυτήτων διαθέτει πηδάλιο, γκάζι και έχει και όπισθεν. Η μέγιστη ταχύτητά του φτάνει τα 100 χλμ/ώρα (στη θάλασσα φυσικά), και για να το οδηγήσει κάποιος απαιτείται δίπλωμα ταχύπλοου», εξηγεί ο κ. Μωραϊτόπουλος και με χιούμορ σημειώνει ότι όποιος κάτσει στη θέση του οδηγού δεν θα έχει μπλεξίματα με την τροχαία, αλλά δεν θα γλιτώσει από το λιμενικό σε περίπτωση που δεν τηρεί τους κανονισμούς.

«Δεν σου κόβουν κλήσεις, δεν έχεις πρόβλημα αν δεν αλλάξεις λωρίδα, δεν ψάχνεις ώρες για παρκάρισμα και κανείς δεν σου κορνάρει επειδή αργείς στο φανάρι. Στη θάλασσα, το συγκεκριμένο “αμάξι” κινείται όπως ένα ταχύπλοο και φυσικά υπάρχουν περιορισμοί και κανόνες και εννοείται ότι θα πρέπει να είναι προσεκτικός και να οδηγεί σωστά όποιος πιάνει το τιμόνι», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Μωραϊτόπουλος.

Όπως και στα αυτοκίνητα, έτσι και στα σκάφη-αμάξια υπάρχουν ήδη αρκετά μοντέλα. Σπορ διθέσια αλλά και πιο οικογενειακά τετραθέσια, όλα με ενσωματωμένο σύστημα συναγερμού, ραδιόφωνο και ηχεία ώστε και εν πλω να ακούει κάποιος την αγαπημένη του μουσική, όπως γίνεται και στα συμβατικά αυτοκίνητα …του δρόμου. Μόνο που στην περίπτωση της θαλάσσιας οδήγησης είναι όλα αδιάβροχα.

Ο κ. Μωραϊτόπουλος, γεννημένος στην Αυστραλία, ήρθε πριν από λίγο καιρό στη Θεσσαλονίκη με στόχο να ασχοληθεί επαγγελματικά με την πώληση των συγκεκριμένων ταχύπλοων σκαφών και αν όλα πάνε καλά, όπως λέει, θέλει να μείνει στη χώρα μας με τη σύζυγο και τα δύο παιδιά τους. Όσο για την ιδέα της ενασχόλησής τους με το συγκεκριμένο χώρο, εξηγεί πως η …θάλασσα είναι η αιτία.

«Θέλαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό, κάτι εντελώς καινούριο, που να σχετίζεται με τη θάλασσα και το νερό, που αγαπάμε όλοι οικογενειακώς. Όταν είδαμε ότι υπάρχουν σκάφη που μοιάζουν με αυτοκίνητα, είπαμε: αυτό θέλουμε να το φέρουμε και στη χώρα μας. Έτσι,πήραμε το πρώτο μας σκάφος-αυτοκίνητο, ενώ ετοιμάζουμε αυτό το διάστημα την εταιρεία μας, με κατάστημα που έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη», σημειώνει.

Στο Ντουμπάι, όπως λέει, τα συγκεκριμένα σκάφη έχουν ήδη μεγάλη απήχηση.

Κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ ήρθαν σε επαφή μαζί του αρκετοί ιδιοκτήτες ξενοδοχείων και beach bars από όλη την Ελλάδα, που έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για να το αποκτήσουν. Δεν αποκλείεται, λοιπόν, το επόμενο καλοκαίρι να δούμε αγωνιστικά -και όχι μόνο- να πλέουν και στις ελληνικές θάλασσες.