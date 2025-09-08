«Δυστυχώς ακόμη απέχουμε πάρα πολύ από το να αποκτήσουμε ευρωπαϊκές συνθήκες οδικής ασφάλειας. Είμαστε πολύ πίσω», δήλωσε ο δημοσιογράφος αυτοκίνησης και οδηγός αγώνων, Νίκος Τσάδαρης στο Newsbeast και τον δημοσιογράφο, Γεώργιο Σαρρή, στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, αναφορικά με τα τροχαία ατυχήματα και τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

«Στις χώρες της Ευρώπης πρωτεύει στην ανασφάλεια η Ρουμανία με 77 νεκρούς ανά εκατομμύριο κατοίκων και εμείς είμαστε στην τέταρτη ή πέμπτη θέση με 66 νεκρούς, όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι μόλις 44. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο πολύ απέχουμε», συμπλήρωσε.

Αναφορικά με τις αιτίες των πολυάριθμων τροχαίων ατυχημάτων, ο Νίκος Τσάδαρης τόνισε ότι «πρώτα από όλα φταίει η έλλειψη γενικής παιδείας και η έλλειψη οδηγικής παιδείας. Αν είχαμε αυτά τα δύο βασικά στοιχεία, θα ξέραμε ότι οι οδηγοί ή όσοι συμμετέχουν στην αυτοκίνηση, σαν επιβάτες, σαν πεζοί, πρέπει να συμβιβαστούν σε αυτή τη φάση στις υπάρχουσες συνθήκες, που είναι αυτοί οι δρόμοι, ο παλιός στόλος αυτοκινήτων, η μεσογειακή αμέλεια και η αδιαφορία».

«Αν λοιπόν είχαμε πρόσβαση σε οδηγική παιδεία, σε μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερους δείκτες, ακόμα και με την υφιστάμενη κατάσταση, η οποία ακόμα και σήμερα, αν πατήσουμε ένα κουμπί και θελήσουμε να την αλλάξουμε, είναι πολύ δύσκολο – θα μας πάρει χρόνια. Άρα, θα πρέπει εμείς πρώτοι, οι χρήστες των χώρων, των δρόμων, να συμβιβαστούμε με αυτή την κατάσταση για να σωθούμε, αλλιώς δεν υπάρχει ελπίδα».

«Κάθε χρόνο χάνονται από τροχαία 670 με 700 άνθρωποι και μένουν άλλοι 1.400 παραπληγικοί. Αυτό εάν το βάλεις δίπλα στο δημογραφικό, σε λίγα χρόνια σωθήκαμε!!!!», σημείωσε ο ίδιος.

Στη συνέχεια, για τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ο δημοσιογράφος αυτοκίνησης και οδηγός αγώνων είπε ότι «κινείται απόλυτα προς τη σωστή κατεύθυνση».

«Έχει μάλιστα και κάποιες καινοτόμες διατάξεις όπως είναι: οι εξοντωτικές ποινές για τους υποτροπιάζοντες, η αποποινικοποίηση του αυτοκινήτου, δεν φταίει το αυτοκίνητο για κάτι που κάνει ο οδηγός. Παίρνεις την άδεια του οδηγού, παίρνεις και τις πινακίδες του αυτοκινήτου. Επίσης, σημαντική είναι η πλέον αμφιλεγόμενη από τις καινοτόμες διατάξεις του νέου Κώδικα, το όριο ταχύτητας των 30 χιλιομέτρων μέσα στις πόλεις».

«Όλοι λένε ότι είναι πολύ χαμηλό. Αν προσέξεις την ταχύτητά σου την ώρα που κινείσαι σε έναν στενό δρόμο με μία λωρίδα κυκλοφορίας, θα δεις ότι μετά τα 30-40 χιλιόμετρα αρχίζεις και ενοχλείσαι. Νομίζεις ότι πηγαίνεις γρήγορα, αλλά αν καθίσεις να το δεις ακόμη και σαν συνεπιβάτης. Από την άλλη μεριά, είναι καταγεγραμμένο από τα αποτελέσματα χωρών που έχουν εφαρμόσει αυτό το όριο στις πόλεις, αλλά και από τα αποτελέσματα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ότι: εάν κάποιος χτυπήσει έναν πεζό ή έναν δικυκλιστή με 50 χιλιόμετρα την ώρα, οι πιθανότητες να τραυματιστεί αυτός ο άνθρωπος είναι 90% και οι πιθανότητες να σκοτωθεί είναι 80%. Αν τον χτυπήσει με 30 χιλιόμετρα, οι πιθανότητες να τον χτυπήσει είναι 50% -υποδιπλάσιες- και οι πιθανότητες θανάτου είναι 10%-15%, τρομακτική η διαφορά», συμπλήρωσε ο Νίκος Τσάδαρης.

Στη συνέχεια, όπως ανέφερε ο ίδιος: «Στην Ελλάδα το 62% των βαριά τραυματισμένων από τροχαία είναι μέσα στις πόλεις, το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 38%».

«Οι ευάλωτοι χρήστες του δρόμου που είναι οι ηλικιωμένοι, οι νέοι και οι δικυκλιστές είναι που θίγονται ή ωφελούνται από τη μείωση αυτή της ταχύτητας. Ο Κώδικας είναι συμβουλευτικός, δεν μπορεί από μόνος του να λύσει το πρόβλημα, αλλά πρέπει να ευαισθητοποιήσει, να ενεργοποιήσει την ατομική ευθύνη του καθενός και να καταλάβουμε ότι αυτό το πράγμα είναι έτσι ακριβώς. Πρέπει εμείς οι ίδιοι να αστυνομεύσουμε τους εαυτούς μας για να περάσει αυτό».