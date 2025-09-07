Για το φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 2,5 δισ. ευρώ που υλοποιεί η ΕΥΔΑΠ, με έργα που εκτείνονται από το νέο αποχετευτικό δίκτυο της Ανατολικής Αττικής μέχρι τις μονάδες αφαλάτωσης που θα θωρακίσουν την υδροδότηση της πρωτεύουσας, μίλησε ο πρόεδρος της εταιρείας, Γιώργος Στεργίου. «Στόχος μας είναι να εκσυγχρονίσουμε το δίκτυο, να μειώσουμε τις διαρροές και να εξασφαλίσουμε ότι η Αθήνα δεν θα αντιμετωπίσει ποτέ ξανά τον κίνδυνο λειψυδρίας» δήλωσε στο Newsbeast και στον δημοσιογράφο Χάρη Ντιγριντάκη, στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Ολόκληρη η συνέντευξη:

Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει ένα πρόγραμμα ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά έργων. Να μας πείτε για αυτά καταρχάς;

Καταρχάς να πω ότι η ΕΥΔΑΠ έχει μια μακροχρόνια παρουσία εδώ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και ναι μεν ο γεωγραφικός τομέας αρμοδιότητάς μας είναι το Λεκανοπέδιο Αττικής, αλλά όπως οι τελευταίες περιπτώσεις έδειξαν, η ΕΥΔΑΠ, όπου κληθεί στην Ελλάδα, μπορεί να συμβάλει στην επίλυση ζητημάτων είτε αφορούν την υδροδότηση είτε τη διαχείριση αστικών λυμάτων.

Τα τελευταία χρόνια και ειδικά στα χρόνια των μνημονίων, η εταιρεία δεν προχώρησε σε πολλές και απαραίτητες επενδύσεις. Το δίκτυο είναι αρκετά παλαιό.

Για αυτόν τον λόγο, εδώ και μερικά χρόνια έχουμε ξεκινήσει ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα επενδύσεων, το οποίο μπορεί να φτάσει τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια, ώστε να κάνουμε τις παρεμβάσεις που απαιτούνται. Στόχος μας είναι να εκσυγχρονίσουμε το δίκτυο, να μειώσουμε τις διαρροές, να περιορίσουμε την ταλαιπωρία για τους καταναλωτές μας και φυσικά να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας.

Να πάμε λίγο να δούμε αυτά τα έργα πώς κατανέμονται;

Περίπου 1 δισεκατομμύριο, ίσως και λίγο παραπάνω, αφορά το νέο αποχετευτικό δίκτυο στην Ανατολική Αττική. Μια περιοχή που, αν και ραγδαία αναπτυσσόμενη, δεν είχε αποχετευτικό σύστημα, με αποτέλεσμα να έχουμε δεχτεί πολλά πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ΕΥΔΑΠ τρέχει με πολύ γρήγορους ρυθμούς την υλοποίηση αυτού του δικτύου, καθώς και την κατασκευή αποκεντρωμένων κέντρων επεξεργασίας λυμάτων. Το πρώτο ήδη λειτουργεί στο Κορωπί και προχωράμε στη Ραφήνα και τον Μαραθώνα.

Επιπλέον, διαθέτουμε 500 με 550 εκατομμύρια ευρώ για παρεμβάσεις στο δίκτυο υδροδότησης. Με βάση μελέτη του Πολυτεχνείου, αλλάζουμε προληπτικά αγωγούς σε σημεία που μπορεί να εμφανίσουν προβλήματα διαρροών. Έτσι θα μειώσουμε το 30% των σημερινών διαρροών – από το 15% στο 10% στο Λεκανοπέδιο. Αυτό σημαίνει λιγότερη όχληση στις γειτονιές, λιγότερες διακοπές και αναβαθμισμένες υπηρεσίες για τους καταναλωτές.

Σκέφτεστε, επειδή είστε και εισηγμένη εταιρεία, να επεκταθείτε και σε άλλες αγορές; Να εξυπηρετήσετε κι άλλους δήμους; Είδαμε στην Πάτμο ότι δώσατε μια λύση ουσίας. Μπορεί κάτι αντίστοιχο να γίνει και στη Μύκονο; Επίσης, θέλω να μας πείτε για τις λύσεις που ετοιμάζετε με τη λίμνη των Κρεμαστών.

Τα νησιά μας πλήττονται περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη περιοχή της Ελλάδας από την έλλειψη πόσιμου νερού και τα προβλήματα διαχείρισης αστικών λυμάτων, που επηρεάζουν άμεσα την εικόνα του τουρισμού.

Ήδη έχουμε ξεκινήσει συνεργασίες με αρκετά νησιά, τόσο του Ιονίου όσο και του Αιγαίου, και είμαστε βέβαιοι ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε σε περαιτέρω αιτήματα.

Ωστόσο, βασική μας προτεραιότητα παραμένει το Λεκανοπέδιο Αττικής, όπου αντιμετωπίζουμε μεγάλες προκλήσεις, όπως η παρατεταμένη ξηρασία. Για τον λόγο αυτό προχωράμε την επέκταση του συστήματος Ευήνου-Μόρνου προς τη λίμνη Κρεμαστών, με μερική εκτροπή παραποτάμων, ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξει ποτέ πρόβλημα υδροδότησης στην Αθήνα.

Παράλληλα, εξετάζουμε την εγκατάσταση μεγάλων μονάδων αφαλάτωσης, είτε εντός Αττικής είτε κατά μήκος του καναλιού που φέρνει το νερό από τον Εύηνο και τον Μόρνο. Σε συνεργασία με την Πολιτεία θα υπάρξουν σύντομα πιο εξειδικευμένες ανακοινώσεις.

Επειδή είπατε για άλλους δήμους, γνωρίζω ότι και η Κόρινθος, μεταξύ άλλων, ζητάει τη συνδρομή σας. Υπάρχει προοπτική;

Ναι, είμαστε σε επικοινωνία με δήμους που χρειάζονται την τεχνογνωσία μας και μπορούμε να τη μετατρέψουμε σε πιο σταθερές συνεργασίες, πάντα σε συνεννόηση με την κυβέρνηση και τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Στον δήμο Κηφισιάς, όπου δραστηριοποιούνται και ιδιωτικοί φορείς στη διαχείριση υδάτινων πόρων, υπάρχει βούληση να περάσουν υπό τη δική σας σκέπη;

Νομίζω ότι ο ορθότερος τρόπος διαχείρισης των υδάτινων πόρων είναι να υπάρξει ενιαίος σχεδιασμός από την ΕΥΔΑΠ, ώστε να λαμβάνονται αποφάσεις για όλους τους κατοίκους του Λεκανοπεδίου χωρίς εξαιρέσεις.