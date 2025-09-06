Στο περιθώριο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης το Newsbeast και ο Γιώργος Σαρρής συνάντησε και συνομίλησε με τον πρώην υπουργό Οικονομικών, πρώην Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών και βουλευτή Φθιώτιδας, Χρήστο Σταϊκούρα. Μίλησε για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, τον επίμονο πληθωρισμό που «ροκανίζει» το διαθέσιμο εισόδημα, τα προβλήματα στη στέγαση, αλλά και για τις μεγάλες υποδομές που άλλαξαν την καθημερινότητα στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα για τις επόμενες παρεμβάσεις σε φόρους, μισθούς και συντάξεις, τονίζοντας πως «το μέρισμα από την ανάπτυξη πρέπει να πηγαίνει στους πολλούς».

Όλη η συνέντευξη:

Καλησπέρα και πάλι από την 821, τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχουμε τη χαρά και θα ήθελα να καλωσορίσουμε στο στούντιο του Newsbeast τον πρώην Υπουργό Οικονομικών, πρώην Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών και βουλευτή Φθιώτιδας, τον κ. Σταϊκούρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ. Πώς σας φαίνεται η ΔΕΘ;

Κάθε χρόνο και καλύτερα! Και μάλιστα σας θυμίζω ότι είναι η πρώτη ΔΕΘ με μετρό. Καταφέραμε τον Νοέμβριο του 2024 και παραδώσαμε στους συμπατριώτες μας στη Θεσσαλονίκη, όπως είχαμε υποσχεθεί στην περσινή ΔΕΘ, το μετρό. Και έτσι είναι μια πόλη με ενισχυμένη αυτοπεποίθηση, κάτι που φαίνεται και μέσα στη ΔΕΘ.

Χθες ο Πρωθυπουργός τσίγκλησε κάποια μέτρα που αφορούν κυρίως τους μικρομεσαίους, τους οικογενειάρχες, τους συνταξιούχους.

Πιστεύετε ότι αρκούν αυτά τα μέτρα; Θα μπορούσε να προστεθεί κάτι στο καλάθι των μέτρων; Και αναφέρομαι γιατί βλέπουμε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι ζητούν πίσω την επαναφορά του δέκατου τρίτου και δέκατου τέταρτου μισθού.

Να υπενθυμίσω ότι τα τελευταία χρόνια οι παροχές, όπως λέγεται στην κοινωνία, ουσιαστικά τα μέτρα ελάφρυνσης φόρων και ενίσχυσης μισθών και συντάξεων, οφείλονται στην καλή πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Αυτή είναι η βάση. Και η βάση αυτή είναι πολύ ισχυρή και ανθεκτική. Κάθε χρόνος, συνεπώς, δημιουργείται ο περίφημος δημοσιονομικός χώρος. Δημοσιονομικός χώρος πρωτίστως από τη δυναμική της οικονομίας και από τη συστηματική μείωση από το 2019 και μετά της φοροδιαφυγής.

Αυτός ο χώρος διανέμεται κάθε χρονιά στην ελληνική κοινωνία. Ήδη έχουν γίνει πολλές μειώσεις φόρων αλλά και αυξήσεις μισθών και συντάξεων και στους δημοσίους υπαλλήλους. Ποιο είναι το πρόβλημα;

Συγγνώμη, θα σας πει κάποιος ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι τιμές.

Ποιο είναι το πρόβλημα; Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε έναν επίμονο πληθωρισμό τα τελευταία χρόνια. Ένας επίμονος πληθωρισμός, δηλαδή ακρίβεια, που ροκανίζει το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη. Αυξημένο διαθέσιμο εισόδημα εξαιτίας μειώσεων φόρων και αυξήσεων μισθών και συντάξεων, αλλά μειωμένο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα εξαιτίας της ακρίβειας.

Με αυτά τα δεδομένα, καθώς επίσης και με την πραγματικότητα ότι η οικονομία συνεχίζει να έχει μια δυναμική, σήμερα ο Πρωθυπουργός εκτιμώ ότι θα ανακοινώσει σημαντικές μειώσεις φόρων και περαιτέρω ενίσχυση μισθών και συντάξεων, που ούτως ή άλλως κάποιες εξ αυτών είναι προγραμματισμένες, αλλά εκτιμώ ότι θα είναι και ενισχυμένες.

Πιστεύετε ότι θα φτάσουν αυτά τα μέτρα; Και το λέω αυτό γιατί φθίνει η παραγωγή που αφορά κυρίως την οικονομία, δηλαδή το να μειωθεί η ακρίβεια και μερικά προϊόντα στο σούπερ μάρκετ, πιστεύω ότι δεν αρκεί. Και το λέω όσον αφορά την παραγωγή.

Επειδή μιλήσατε για παραγωγή, όλα συγκλίνουν σε ένα μέγεθος που λέγεται ΑΕΠ. Το ΑΕΠ έχει τρία βασικά συστατικά. Έχει την κατανάλωση, τις επενδύσεις και τις εξαγωγές μείον εισαγωγές. Η χώρα έχει καταφέρει από το 2019 και μετά να ενισχύει την κατανάλωση, αλλά περισσότερο να ενισχύει τις επενδύσεις και τις εξαγωγές.

Αυτά τα δύο συστατικά είναι συνυφασμένα με την παραγωγή, αλλά χρειάζεται αυξημένη παραγωγικότητα τα επόμενα χρόνια για να τονωθεί ακόμα περισσότερο η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Αυτό βοηθάει η ανάπτυξη να είναι διατηρήσιμη, αλλά χρειάζονται περαιτέρω μειώσεις φόρων και ενίσχυση μισθών και συντάξεων για να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο και η κατανάλωση που είναι το βασικό συστατικό του πλούτου μιας χώρας.

Σύμφωνα με τη Eurostat, το μέσο νοικοκυριό στην Ελλάδα ξοδεύει το τριάντα πέντε τοις εκατό του διαθέσιμου εισοδήματος για τη στέγη. Ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 19%. Γιατί δεν τα έχει καταφέρει η κυβέρνηση; Και το λέω αυτό γιατί ο κ. Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, κυβερνά -και η Νέα Δημοκρατία- έξι χρόνια και βλέπουμε συνεχώς να αυξάνουν οι τιμές. Το γνωρίζετε πολύ καλύτερα από όλους ότι είναι το κύριο πρόβλημα το δημογραφικό και η στέγαση. Δηλαδή πώς μπορεί κάποιος με οχτακόσια ευρώ να πληρώνει ένα ενοίκιο των επτακοσίων;

Πρόκειται για ένα οξύτατο πρόβλημα που δεν έχουμε καταφέρει να το αντιμετωπίσουμε στην έκταση που θα επιθυμούσαμε.

Παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχουν υπάρξει γενναιόδωρα πακέτα μέτρων όπως είναι το «Σπίτι μου» το ένα και το δύο, που όλα αυτά είχαν ως στόχο να ενισχύσουν πρωτίστως νέα ζευγάρια, να αποκτήσουν μια στέγη με πιο ευνοϊκούς όρους για τα ίδια.

Το επόμενο χρονικό διάστημα και εκτιμώ ότι ξεκινώντας από σήμερα θα ακούσουμε πολύ περισσότερες παρεμβάσεις που θα βοηθήσουν τα ελληνικά νοικοκυριά να αποκτήσουν μια πιο προσιτή στέγη, κάτι που σήμερα είναι εξαιρετικά δύσκολο εξαιτίας πολλών διαφορετικών παραγόντων.

Ήσασταν Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Επί θητείας σας, τι άλλαξε πάνω σε αυτόν τον τομέα; Γιατί ξέρετε, πολύς κόσμος δεν το γνωρίζει αυτό. Δε γνωρίζει τι κάνει ο κάθε υπουργός. Και θέλω να αναφερθούμε λίγο σε αυτό.

Ας μιλήσουμε λίγο για τη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη που είμαστε, πρώτα απ’ όλα το επαναλαμβάνω, σήμερα έχουμε μετρό.

Πέρυσι δεν είχαμε μετρό. Εκτιμώ ότι του χρόνου, με βάση τις διαβεβαιώσεις και του ιδιωτικού τομέα, θα έχουμε και την επέκταση στην Καλαμαριά που έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό ενενήντα τοις εκατό. Σήμερα αν κυκλοφορήσουμε στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, όλη η Θεσσαλονίκη έχει νέα λεωφορεία.

Αυτό έγινε από το 2019 και μετά. Γιατί πάντα υπάρχει συνέχεια και συνέπεια σε μια κυβέρνηση. Τρίτον, το flyover. Πριν από ένα χρόνο, όταν ερχόμουν στη Θεσσαλονίκη, υπήρχε ένας έντονος προβληματισμός αν το flyover θα είναι το νέο μετρό της Θεσσαλονίκης.

Δηλαδή να υποσχεθούμε κάτι και να υλοποιηθεί μετά από δεκαπέντε, είκοσι χρόνια. Σήμερα όλοι οι πολίτες που πηγαίνουν στον περιφερειακό βλέπουν την ταχύτητα με την οποία υλοποιείται το έργο. Ένα έργο που θα είναι έτοιμο το 2027 και θα βοηθήσει σημαντικά την καθημερινότητα των πολιτών.

Είχαμε υποσχεθεί τον προαστιακό δυτικής Θεσσαλονίκης και αυτός προχωρά. Άρα στο πεδίο των υποδομών και των μεταφορών στη Θεσσαλονίκη έχουν υλοποιηθεί από το 2019 και μετά και συνεχίζεται από την παρούσα πολιτική ηγεσία, ένα πλέγμα μέτρων που βοηθούν σημαντικά την καθημερινότητα του πολίτη.

Σας μίλησα για τη Θεσσαλονίκη γιατί θα μπορούσα να σας μιλήσω για τον Ε65, για το Πάτρα – Αττική 29, για ένα σερί από άλλα έργα. Αλλά είναι σημαντικό όταν είμαστε σε μια πόλη να δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό που σήμερα ο πολίτης που είναι απέναντί μας το βλέπει στην καθημερινότητά του.

Πώς βλέπετε τη συνεργασία στην κεντροδεξιά; Και αναφέρομαι και σε αυτά που ακούγονται για το κόμμα του κ. Σαμαρά.

Εμείς οφείλουμε ως Νέα Δημοκρατία να υλοποιήσουμε το έργο με το οποίο και για το οποίο εκλεγήκαμε πριν από κάποια χρόνια, έτσι ώστε το 2027 να λογοδοτήσουμε στην ελληνική κοινωνία, όπως με επιτυχία πράξαμε το 2023.

Από κει και πέρα, όσο εμείς συνεχίζουμε και υλοποιούμε το κυβερνητικό μας πρόγραμμα με συνέπεια αλλά και με σεμνότητα και με σοβαρότητα, τόσο οι πολίτες θα μας εμπιστευτούν.

Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ρωτήσω ως πολίτης και όχι ως υπουργός και βουλευτής, τι θα ζητούσατε από τον Πρωθυπουργό; Ως Χρήστος Σταϊκούρας;

Να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά και να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση και σημασία, όπως κάναμε τα προηγούμενα χρόνια, να ενισχύουμε το διαθέσιμο εισόδημα αυτού που πραγματικά έχει ανάγκη, δηλαδή της μεσαίας τάξης και των χαμηλότερων εισοδηματικών στρωμάτων.

Πρέπει η ελληνική κοινωνία να αντιληφθεί ότι το μέρισμα από την ανάπτυξη πηγαίνει πραγματικά στους πολλούς, σε αυτούς που έχουν πραγματική ανάγκη.