Σεισμός 3,8 Ρίχτερ καταγράφηκε το πρωί του Σαββάτου στην περιοχή της Θήβας.

Η δόνηση είχε εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα και το επίκεντρο εντοπίστηκε 2 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Θήβας, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό.

Υπενθυμίζεται ότι τα δεδομένα για τον σεισμό, που προέρχονται από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών ή από το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο, είναι λύσεις προερχόμενες από το αυτόματο υπολογιστικό σύστημα, χωρίς τη συμμετοχή σεισμολόγου. Ενημερώνονται συνεχώς με την άφιξη νέων δεδομένων.

Το Newsbeast παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις και θα σας ενημερώσει για όλα τα νεότερα.

Σεισμός στην Ελλάδα και στον κόσμο: Ενημερωθείτε άμεσα για όλα όσα συμβαίνουν.