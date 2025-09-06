Σε «αστακό» μετατρέπεται από σήμερα το κέντρο της Θεσσαλονίκης ενόψει των εγκαινίων της ΔΕΘ 2025, με την αστυνομία να λαμβάνει πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας.

Περισσότεροι από 2.500 αστυνομικοί αναπτύσσονται σε καίρια σημεία, ενώ ήδη από χθες το πρωί έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με απαγορεύσεις στάθμευσης και εκτροπές οχημάτων, ώστε να αποφευχθεί το παραμικρό πρόβλημα κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων.

Παράλληλα, στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται η χρήση πολλών drones, γεγονός που ενδέχεται να ακυρώσει την πτήση του αστυνομικού ελικοπτέρου, καθώς και ενισχυμένη παρουσία δυνάμεων στο Μετρό.

Από τις 15:00 το απόγευμα οι συρμοί θα κινούνται κανονικά, ωστόσο δεν θα πραγματοποιούν στάσεις στους σταθμούς «Ευκλείδης», «Παπάφη», «Πανεπιστήμιο», «Σιντριβάνι», «Αγίας Σοφίας» και «Βενιζέλου».

Στα πρόσθετα μέτρα περιλαμβάνεται η χρήση καμερών από τους αστυνομικούς για την καταγραφή περιστατικών, καθώς η ΕΛ.ΑΣ. θέλει να έχει τον πλήρη έλεγχο στο κέντρο της πόλης την ώρα που όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στη Διεθνή Έκθεση.