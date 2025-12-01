Μια αποτρόπαια υπόθεση πολυετούς κακοποίησης βλέπει το φως, καθώς το Κακουργιοδικείο Λεμεσού εξέδωσε απόφαση ενοχής για δύο κατηγορούμενους: έναν 36χρονο άνδρα και την 34χρονη συμβία του, η οποία είναι η μητέρα του ανήλικου θύματος.

Το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι ο 36χρονος είχε προχωρήσει σε 16 πράξεις σεξουαλικής κακοποίησης κατά της ανήλικης, σε τέσσερις διαδοχικές χρονιές – 2019, 2020, 2021 και 2022. Η απόφαση επισημαίνει ότι η ανήλικη δεν είχε καν φτάσει στην ηλικία συναίνεσης και ότι ο κατηγορούμενος εκμεταλλεύτηκε τη θέση εμπιστοσύνης στην οποία βρισκόταν μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον.

Η μητέρα, από την πλευρά της, αντιμετώπιζε δύο κατηγορίες: μη υποβολή αναφοράς και παρέμβαση σε διαδικασία. Παραδέχθηκε την πρώτη, ενώ το Δικαστήριο την έκρινε ένοχη και στη δεύτερη.

Πώς εξελισσόταν η κακοποίηση σύμφωνα με τα ευρήματα

Τα γεγονότα, όπως καταγράφηκαν στη δικαστική απόφαση, περιγράφουν μια ανήλικη που από τεσσάρων ετών ζούσε με τον πατέρα της λόγω χωρισμού των γονιών.



Ο κατηγορούμενος συζούσε με τη μητέρα της από το 2016. Επειδή ο πατέρας εργαζόταν τα απογεύματα, η ανήλικη περνούσε αρκετές ώρες στο σπίτι όπου διέμενε η μητέρα και ο σύντροφός της.

Εκείνες τις ώρες, σύμφωνα με την ανήλικη, ο 36χρονος την πλησίαζε όταν η μητέρα απουσίαζε για δουλειές ή ψώνια. Η μαρτυρία της, που έγινε δεκτή από το Δικαστήριο, αναφέρει ότι η κακοποίηση ξεκίνησε όταν ήταν περίπου 8–9 ετών και σταμάτησε στα 11–12.

Με βάση τα στοιχεία, ο δράστης της έλεγε πως όσα έκανε ήταν «φυσιολογικά» και πως «όλοι το κάνουν» – φράσεις που αναφέρονται αυτούσιες στο ανακοινωθέν του Δικαστηρίου.

Η μητέρα γνώριζε το 2023 ότι η κόρη της είχε πέσει θύμα κακοποίησης, αλλά δεν έκανε καμία καταγγελία. Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν η ανήλικη μίλησε σε εκπαιδευτική ψυχολόγο, η οποία ενεργοποίησε τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και ενημέρωσε τόσο τον πατέρα όσο και την Αστυνομία.

