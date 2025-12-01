Ερωτικά ραντεβού – παγίδες κανόνιζε γυναίκα στο TikTok, καθώς προσκαλούσε τα θύματα στο σπίτι της και στη συνέχεια τα λήστευαν οι συνεργοί της.

Σύμφωνα με το Mega, η γυναίκα με καλλίγραμμες φωτογραφίες προσέγγιζε τα θύματα -όλα άνδρες- και τα προσκαλούσε σπίτι της. Η ίδια τα υποδέχονταν και τα έβαζε να καθίσουν περιμένοντας της και τότε εμφανιζόντουσαν οι συνεργοί, που κρατούσαν όπλα και μαχαίρια.

Εκεί λήστευαν τα θύματα και μετά τα έδιωχναν, ή τα εκβίαζαν για να πάρουν διάφορα ποσά.

Το Mega ανέφερε ότι ένα από τα θύματα επικοινώνησε με την αστυνομία και έκλεισε ραντεβού σε καφετέρια με έναν από τους δράστες, ώστε να τού δώσει 3.000 ευρώ.

Στο ραντεβού εμφανίστηκαν αστυνομικοί και συνέλαβαν τον άνδρα, ενώ αναζητούν ακόμη δύο άνδρες και μια γυναίκα.