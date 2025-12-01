Οι φετινοί στολισμοί του Λευκού Οίκου ξεχωρίζουν όχι μόνο για την αισθητική τους, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο η Μελάνια Τραμπ επέλεξε να συνδέσει την εορταστική εικόνα της Προεδρικής Κατοικίας με προσωπικά και εθνικά σύμβολα.

Αντί να δοθεί έμφαση αποκλειστικά στη λάμψη, η Πρώτη Κυρία επέλεξε έναν πιο συναισθηματικό άξονα: «Το Σπίτι Είναι Εκεί Όπου Είναι η Καρδιά».

Home Is Where the Heart Is

AMERICA’S CHRISTMAS



This Christmas, let’s celebrate the love we hold within ourselves and share it with the world around us. After all, wherever we are, we can create a home filled with endless possibilities. pic.twitter.com/VouZAtLpHU — First Lady Melania Trump (@FLOTUS) December 1, 2025

Η θεματική αυτή αποτυπώνεται σε διαφορετικές πτέρυγες του σπιτιού, καθεμιά με τον δικό της χαρακτήρα. Τα πατριωτικά χρώματα κυριαρχούν στην Ανατολική Αίθουσα, όπου κόκκινο, λευκό και μπλε συνδυάζονται με εθνικά σύμβολα, δημιουργώντας έναν προπομπό για την επέτειο των 250 χρόνων από την υπογραφή της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας.

Ανάμεσα σε όσα έκαναν εντύπωση είναι ένας πίνακας με τον Ντόναλντ Τραμπ που απεικονίζει την επίθεση που είχε δεχθεί κατά την προεκλογική περίοδο

Στην Πράσινη Αίθουσα, η διακόσμηση στρέφεται σε οικογενειακές στιγμές με δύο ιδιαίτερα πορτρέτα -του Τζορτζ Ουάσινγκτον και του Ντόναλντ Τραμπ- φτιαγμένα από χιλιάδες κομμάτια Lego.

Μελάνια Τραμπ και η πιο προσωπική πλευρά του φετινού στολισμού

Η Κόκκινη Αίθουσα έχει φέτος ίσως τον πιο συμβολικό στολισμό, με χιλιάδες πεταλούδες να καλύπτουν τον χώρο ως αναφορά στη νεολαία και στο πρόγραμμα Fostering the Future, μέρος της πρωτοβουλίας Be Best της Πρώτης Κυρίας.

Η επιλογή της Μελάνια Τραμπ να ενσωματώσει στοιχεία από τις δικές της δράσεις δείχνει μια πιο προσωπική προσέγγιση στον εορταστικό σχεδιασμό.

Στη Μπλε Αίθουσα, το επίσημο χριστουγεννιάτικο δέντρο του Λευκού Οίκου αποτίει φόρο τιμής στις οικογένειες Gold Star, καθώς στολίζεται με χρυσά αστέρια αφιερωμένα σε όσους έχασαν αγαπημένα πρόσωπα κατά τη διάρκεια στρατιωτικής υπηρεσίας.

Λόγω των εργασιών που έγιναν φέτος, το δέντρο μεταφέρθηκε μόνιμα σε αυτό τον χώρο, παίρνοντας έναν πιο κεντρικό ρόλο στην εορταστική εμπειρία των επισκεπτών.

Πιο κάτω στον Κρατικό Όροφο βρίσκεται και το παραδοσιακό gingerbread ομοίωμα του Λευκού Οίκου, το οποίο φέτος αναδεικνύει τη Νότια Πτέρυγα και αποκαλύπτει μια ματιά στη Yellow Oval Room, όπως είναι διακοσμημένη αυτή την περίοδο.

Μετά από μήνες προετοιμασίας -την οποία η ίδια η Πρώτη Κυρία επέβλεψε σε κάθε λεπτομέρεια – εθελοντές ανέλαβαν να στήσουν τον στολισμό: 51 χριστουγεννιάτικα δέντρα, 75 στεφάνια, χιλιάδες στολίδια και πάνω από 10.000 πεταλούδες.

HOME IS WHERE THE HEART IS ❤️



America's Christmas at the White House. pic.twitter.com/acueX2bKjz — The White House (@WhiteHouse) December 1, 2025

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, τα Χριστούγεννα είναι μια περίοδος που «φέρνει στο προσκήνιο τις αξίες που ενώνουν τους Αμερικανούς», ενώ «απλές πράξεις καλοσύνης» αντικατοπτρίζουν το πνεύμα της χώρας.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται το σύνθημα:

«Σε κάθε κοινότητα, μας εμπνέουν απλές πράξεις καλοσύνης που αντανακλούν το διαρκές αμερικανικό πνεύμα γενναιοδωρίας, πατριωτισμού και ευγνωμοσύνης… Το Σπίτι Είναι Εκεί Όπου Είναι η Καρδιά».

Η επιστροφή σε ένα παλιό θέμα συζήτησης

Η φετινή παρουσίαση των στολισμών ξύπνησε και αναμνήσεις από την περίοδο της πρώτης θητείας Τραμπ, όταν είχε διαρρεύσει ηχογράφηση της Μελάνια Τραμπ, στην οποία εξέφραζε δυσαρέσκεια για τις υποχρεώσεις της ως Πρώτη Κυρία ανάμεσά τους και η προετοιμασία των χριστουγεννιάτικων στολισμών.

Οι ηχογραφήσεις, που έγιναν από τη Στεφάνι Γουίνστον Γουόλκοφ και μεταδόθηκαν από το CNN, είχαν τότε προκαλέσει έντονες συζητήσεις.

Παρά τις παλιές αντιδράσεις, ο φετινός στολισμός δείχνει μια πιο προσωπική και ήρεμη προσέγγιση, όπου το επίκεντρο δεν είναι μόνο η γιορτινή εικόνα, αλλά και οι ιστορίες, τα σύμβολα και οι άνθρωποι που συνθέτουν την αμερικανική ταυτότητα.