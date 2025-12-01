Μετά τη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αναφέρθηκε στη ή θέση της χώρας στην περιοχή και τη μακρά – όπως είπε – ιστορία ανεξαρτησίας της. Σύμφωνα με τον ίδιο:

Ο Ερντογάν τόνισε ότι η Τουρκία στηρίζεται σε βαθιές ιστορικές ρίζες και παράδοση κρατικής σταθερότητας, σε αντίθεση με όσους επιδιώκουν φιλοδοξίες χωρίς όρια. Όπως σημείωσε:

«Σε αντίθεση με όσους η φιλοδοξία τους ξεπερνά τα όριά τους, έχουμε βαθιές ρίζες που πηγαίνουν πολύ πίσω στον χρόνο. Στην περιοχή που βρισκόμαστε, είμαστε από τα λίγα έθνη που ζουν ελεύθερα εδώ και 1000 χρόνια χωρίς να υπονομεύεται η ανεξαρτησία τους. Παρομοίως, δεν είμαστε ένας λαός που θα παρεκκλίνει από τον δρόμο του όταν του βάζουν εμπόδια ή όταν του κόβουν τον δρόμο. Ούτε θα υποκύψουμε σε απειλές».

Η δήλωση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που η Τουρκία αντιμετωπίζει τόσο εσωτερικές όσο και εξωτερικές προκλήσεις.