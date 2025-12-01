Πλημμύρισε με σκουπίδια από την Αλβανία η πόλη Ντουμπρόβνικ στην Κροατία, με την περιοχή να καθαρίζεται μετά από μέρες.

Σύμφωνα με τους New York Times η πρόσφατη κακοκαιρία προκάλεσε ισχυρά κύματα στην Αδριατική Θάλασσα, με αποτέλεσμα να παρασυρθούν στα κροατικά παράλια τα σκουπίδια.

Χρειάστηκαν 2-3 ημέρες για να καθαριστεί γρήγορα η ακτογραμμή από πλαστικά, μέταλλα αλλά και ιατρικά απόβλητα, ενώ ετικέτες στα προϊόντα αποκάλυψαν ότι προέρχονται από την Αλβανία.

Η Κροατία δήλωσε ότι βρίσκεται σε διαρκή διάλογο με την Αλβανία, τονίζοντας ότι «ξέρουμε από πού προέρχονται τα απορρίμματα», καθώς αντίστοιχο φαινόμενο έχει σημειωθεί στο παρελθόν, ενώ προσφέρει χρήματα στο αλβανικό κράτος για να διαχειριστεί το ζήτημα.

Δείτε βίντεο από τα σκουπίδια που πλημμύρισαν το Ντουμπρόβνικ:

Gradska luka i plaža u Dubrovniku ponovo su prekrivene velikim količinama otpada koji je na obalu nanio jugo. Riječ je o dugogodišnjem problemu koji se ponavlja nakon južnih vjetrova, kada morska struja iz smjera Albanije donese velike ogromne plastičnih boca, ambalaža, kesa i drugog otpada. Radnici na čistoći, uposlenici u luci i vatrogasci od ranog jutra rade na uklanjanju smeća. Snažni jugo izazvao je i poremećaje u pomorskom saobraćaju, te zastoje na cestama širom Dalmacije. #dubrovnik #smece #more #fyp #trtbalkanbhsc

