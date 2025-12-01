Πλημμύρισε με σκουπίδια από την Αλβανία η πόλη Ντουμπρόβνικ στην Κροατία, με την περιοχή να καθαρίζεται μετά από μέρες.

Σύμφωνα με τους New York Times η πρόσφατη κακοκαιρία προκάλεσε ισχυρά κύματα στην Αδριατική Θάλασσα, με αποτέλεσμα να παρασυρθούν στα κροατικά παράλια τα σκουπίδια.

Χρειάστηκαν 2-3 ημέρες για να καθαριστεί γρήγορα η ακτογραμμή από πλαστικά, μέταλλα αλλά και ιατρικά απόβλητα, ενώ ετικέτες στα προϊόντα αποκάλυψαν ότι προέρχονται από την Αλβανία.

Η Κροατία δήλωσε ότι βρίσκεται σε διαρκή διάλογο με την Αλβανία, τονίζοντας ότι «ξέρουμε από πού προέρχονται τα απορρίμματα», καθώς αντίστοιχο φαινόμενο έχει σημειωθεί στο παρελθόν, ενώ προσφέρει χρήματα στο αλβανικό κράτος για να διαχειριστεί το ζήτημα.

Δείτε βίντεο από τα σκουπίδια που πλημμύρισαν το Ντουμπρόβνικ: