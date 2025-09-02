Ένας 19χρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Κρήτης, επειδή τραυματίστηκε σε παραλία του Ρεθύμνου κάνοντας τζετ σκι.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Aσθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον νεαρό στο νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Από το Λιμεναρχείο δόθηκε εντολή να σταματήσουν οι δραστηριότητες εντός του νερού, στον τόπο του ατυχήματος έως ότου ερευνηθεί το ατύχημα.

Επίσης, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο, ο 19χρονος τραυματίστηκε σοβαρά, με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται πολυτραυματίας, με τραύματα σε ζωτικής σημασίας όργανα, αιμορραγία στον πνεύμονα και τους γιατρούς να προσπαθούν και χειρουργικά να τον σταθεροποιήσουν.