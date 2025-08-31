Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τις 2:00 τα ξημερώματα, όταν μία γυναίκα, υπήκοος Ρουμανίας, παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, η 33χρονη προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο σε σημείο όπου δεν υπήρχε διάβαση πεζών, με αποτέλεσμα να την παρασύρει το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 58χρονος άνδρας. Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

Σε βάρος του οδηγού ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες και προχώρησε η σύλληψή του.