Έκπληξη και αγανάκτηση προκάλεσε ένα περιστατικό που σημειώθηκε στην παραλία των Ραπανιανών, λίγα χιλιόμετρα πριν το Κολυμπάρι στα Χανιά. Μια γυναίκα εντοπίστηκε να κάνει ηλιοθεραπεία μέσα στον περιφραγμένο χώρο που προορίζεται για την ωοτοκία των θαλάσσιων χελωνών.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που έστειλε αναγνώστης στο flashnews.gr, η λουόμενη φαινόταν να απολαμβάνει τον ήλιο ατάραχη, χωρίς να δείχνει να αντιλαμβάνεται τη σημασία της περιοχής στην οποία είχε ξαπλώσει.

Το περιστατικό προκάλεσε εκνευρισμό σε αρκετούς παρευρισκόμενους, που ανησύχησαν για την πιθανή βλάβη στις φωλιές, αλλά και για τη γενικότερη αδιαφορία που επιδεικνύεται απέναντι στο περιβάλλον.

Ωστόσο, δεν είναι ξεκάθαρο αν η γυναίκα αγνόησε σκόπιμα τις σημάνσεις ή αν πρόκειται για απλή άγνοια.

Σε κάθε περίπτωση, το περιστατικό υπενθυμίζει την ανάγκη για περισσότερη ενημέρωση των επισκεπτών σχετικά με την περιβαλλοντική σημασία αυτών των περιοχών και τον σεβασμό που οφείλουμε στην άγρια ζωή που φιλοξενούν.