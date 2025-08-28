Με φανουρόπιτες γέμισαν την Πέμπτη 28/8 οι εκκλησίες την ημέρα δηλαδή που γιορτάζεται η μνήμη του Αγίου Φανουρίου.

Viral έγινε ένα βίντεο από εκκλησία στο Κιλκίς που δείχνει τον προαύλιο χώρο να έχει «βουνά» από φανουρόπιτες.

Δείτε το βίντεο

Το έθιμο της φανουρόπιτας περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας νηστίσιμης πίτας με μονό αριθμό υλικών, είτε επτά είτε εννιά, το διάβασμά της στην εκκλησία για ευλογία και τη διανομή των κομματιών στους πιστούς, με σκοπό την εύρεση χαμένων αντικειμένων ή την ευτυχία.

Ο Άγιος Φανούριος σημειώνεται πως έχει την ιδιότητα να «φανερώνει» χαμένα αντικείμενα, γεγονός που οδήγησε στη δημιουργία του εθίμου.