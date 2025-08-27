Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία είναι η 27η Αυγούστου, καθώς είναι η ημέρα εορτασμού του Αγίου Φανουρίου.

Το έθιμο της φανουρόπιτας περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας νηστίσιμης πίτας με μονό αριθμό υλικών, είτε επτά είτε εννιά, το διάβασμά της στην εκκλησία για ευλογία και τη διανομή των κομματιών στους πιστούς, με σκοπό την εύρεση χαμένων αντικειμένων ή την ευτυχία.

Ο Άγιος Φανούριος έχει την ιδιότητα να «φανερώνει» χαμένα αντικείμενα, γεγονός που οδήγησε στη δημιουργία του εθίμου.

Η φανουρόπιτα αφού ετοιμάζεται από τους πιστούς πηγαίνει στην εκκλησία έτσι ώστε να διαβαστεί από τους ιερείς και μετά το διάβασμα, τα κομμάτια της πίτας διανέμονται στους πιστούς ως ευλογία.

Γιατί η φανουρόπιτα έχει επτά ή εννιά υλικά

Η πίτα παρασκευάζεται πάντα με μονό αριθμό υλικών, επτά ή εννιά, επειδή οι αριθμοί αυτοί θεωρούνται ιεροί.

Ο αριθμός επτά συμβολίζει τα μυστήρια της Εκκλησίας και τις ημέρες της δημιουργίας, ενώ ο αριθμός εννιά αντιπροσωπεύει τα τάγματα των αγγέλων.