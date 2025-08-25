Μυστήριο καλύπτει την υπόθεση ανεύρεσης της σορού μιας γυναίκας, που το πρωί της Δευτέρας ανασύρθηκε από το λιμάνι του Πειραιά, μπροστά στα έκπληκτα μάτια πληρώματος και επιβατών του πλοίου «Απόλλων Ελλάς», που αναχωρούσε για την Αίγινα.

Ο πλοίαρχος και ο ναύτης του πλοίου που εντόπισαν την άτυχη γυναίκα μίλησαν στον δημοσιογράφο του STAR, Γιάννη Σωτηρόπουλο.

«Αντίκρισα τη γυναίκα να επιπλέει νεκρή στη θάλασσα. Ήταν ανάσκελα. Στην αρχή την πέρασα για κάποια σακούλα, κάποιο φελιζόλ. Όταν όμως πήρα τα κιάλια αυτό που πρόλαβα να δω φορούσε μαύρα ρούχα, μαύρο εσώρουχο, μια μπλούζα, μαύρα παπούτσια θαλάσσης», είπε ο ναύτης, Νίκος Κουτσούκος.

«Φεύγοντας περνώντας τις άγκυρες εντοπίσαμε τη σορό της γυναίκας. Άμεσα ενημερώσαμε τις λιμενικές αρχές για την περισυλλογή της. Αναμέναμε οδηγίες από το Λιμενικό Σώμα αν χρειάζεται κάποια βοήθεια από μας», πρόσθεσε ο πλοίαρχος, Στράτος Τεκνάκης.

Σε εξέλιξη οι έρευνες για την ταυτοποίηση της άτυχης γυναίκας

Οι λιμενικές αρχές που ερευνούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της γυναίκας εκτιμούν πως πρόκειται για γυναίκα, ηλικίας περίπου 50 ετών και δεν φαίνεται να πνίγηκε καθώς έκανε μπάνιο.

Στελέχη του πρώτου λιμενικού τμήματος του κεντρικού λιμεναρχείο του Πειραιά ερευνούν μήπως η γυναίκα που βρέθηκε νεκρή, προέρχεται από τη λίστα των αγνοουμένων του τελευταίου διαστήματος.