Η οικογένεια του αδικοχαμένου Παναγιώτη, ο οποίος σκοτώθηκε στο τροχαίο δυστύχημα που έγινε τον Ιανουάριο του 2025 στη λεωφόρο Σούδας, εξέδωσε μια σπαρακτική ανακοίνωση.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Στην ανακοίνωσή της η οικογένεια, επικρίνει το γεγονός της επανόδου στη δουλειά των αστυνομικών που είχαν βγει σε διαθεσιμότητα για τους χειρισμούς τους το βράδυ του θανατηφόρου τροχαίου, ενώ αναφέρεται και στην καθυστέρηση της ολοκλήρωσης της δικογραφίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της οικογένειας του Παναγιώτη:

«Και η ζωή… συνεχίζεται…

Πέρασαν 220 μέρες από τον χαμό του Παναγιώτη μας. Τα πράγματα αρχίζουν και «τακτοποιούνται». Η ζωή συνεχίζεται σε κανονικούς ρυθμούς και για τα όργανα της τάξης που εκείνο το βράδυ άφησαν τον «οδηγό» του Cayenne να φύγει. Είχε προηγηθεί καταγγελία από άλλο οδηγό ότι του επιτέθηκε στον δρόμο κοντά στα δικαστήρια. Έπειτα τον βρήκαν, του έκαναν αλκοτέστ στο οποίο βρέθηκαν σχεδόν τριπλάσιες τιμές από το 0,60 που είναι το όριο και παρόλα αυτά έδωσαν τα κλειδιά του αυτοκινήτου του σε έναν φίλο του. Έπειτα αυτός πήρε τα κλειδιά από τον φίλο του και προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο Σούδας την 11η Ιανουαρίου του 2025.

Αυτοί λοιπόν που υποτίθεται ότι μας προστατεύουν είπαν ότι αυτό κάναμε τόσο καιρό, αυτό κάναμε και τώρα. Μετά από εξάμηνη διαθεσιμότητα αυτοί οι τρεις άνθρωποι βγαίνουν κανονικά στη δουλειά τους και στους δρόμους των Χανίων. Ποιος ξέρει εφόσον δεν έχει κλείσει η δικογραφία κατά κύριο λόγο επειδή οι εμπειρογνώμονες δεν έχουν ολοκληρώσει την πραγματογνωμοσύνη των αυτοκινήτων, αν περάσουν τα περιθώρια να δούμε και τον οδηγό του Cayenne εκτός φυλακής.

Και η ζωή… συνεχίζεται… Εκτός βέβαια για τον Παναγιώτη που έστειλαν στον τάφο και για την οικογένειά του που ποτέ δε θα συνεχίσει κανονικά.

Η οικογένεια του Παναγιώτη.