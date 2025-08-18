Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε χθες στην Κρήτη. Λουόμενοι απείλησαν ναυαγοσώστη, όταν εκείνος δεν τους επέτρεψε να μπουν στη θάλασσα, λόγω των ισχυρών ανέμων.

Ο ναυαγοσώστης είχε υψώσει την κόκκινη σημαία, η οποία απαγορεύει το κολύμπι σε τέτοιες συνθήκες. Ωστόσο, λουόμενοι τού επιτέθηκαν λεκτικά.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο ναυαγοσώστης —που έχει σώσει πέντε άτομα παρ’ όλο που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας— τόνισε ότι οι λουόμενοι απαιτούσαν να μπουν στο νερό, με το επιχείρημα ότι «πληρώνουν για τις διακοπές τους» και δεν πρόκειται να χάσουν το μπάνιο τους εξαιτίας της κόκκινης σημαίας. Μάλιστα, έφτασαν στο σημείο να τον απειλήσουν ακόμη και με μηνύσεις.