Με ασφάλεια έληξε η περιπέτεια για το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο «Ιονίς», το οποίο κατέπλευσε με ασφάλεια στο λιμάνι του Λαυρίου. Το πλοίο, που μετέφερε 183 επιβάτες και 25 μέλη πληρώματος, υπέστη μπλακ άουτ στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κέας και Μακρονήσου, με αποτέλεσμα την προσωρινή του ακινητοποίηση.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, η βλάβη στις μηχανές αποκαταστάθηκε μερικώς, επιτρέποντας στο πλοίο να συνεχίσει την πορεία του χρησιμοποιώντας μία μηχανή. Για λόγους ασφαλείας, κινητοποιήθηκαν άμεσα δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού, τρία παραπλέοντα πλοία και δύο ρυμουλκά, ένα εκ των οποίων ακολούθησε το «ΙΟΝΙΣ» μέχρι τον τελικό του προορισμό.

Παρά τους ανέμους που έπνεαν στην περιοχή με ένταση 6 με 7 Μποφόρ, όλοι οι επιβάτες παρέμειναν ασφαλείς καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού. Οι λιμενικές αρχές παρακολουθούσαν στενά την πορεία του πλοίου μέχρι την ομαλή πρόσδεσή του στο λιμάνι του Λαυρίου.